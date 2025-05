Le Iene: Salvatore Bagni e il business dei giovani calciatori

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è al centro di un’inchiesta condotta da Le Iene per un presunto sistema di collocamento di giovani calciatori in Serie C. Bagni, insieme al figlio Gianluca, gestisce l’agenzia "Be GR8 Sport" e sarebbe coinvolto in operazioni per far giocare atleti non idonei a livello professionistico, ricevendo compensi in nero per inserirli nei club.

L’inviato Luca Sgarbi ha intercettato Bagni fingendosi un familiare di un aspirante calciatore. Durante la conversazione, Bagni ha spiegato che per piazzare i giocatori che non reclutano personalmente, richiedono un pagamento, e ha rivelato di operare esclusivamente in contante, chiedendo almeno 30.000 euro per i suoi servizi. Ha aggiunto di avere legami di favore con molte società calcistiche, il che lo aiuterebbe a collocare i calciatori anche quando non hanno le qualifiche necessarie.

Bagni ha fatto un esempio citando un amico direttore sportivo della Vis Pesaro, dove afferma di poter garantire l’inserimento diretto dei calciatori in squadra. La situazione è culminata in un incontro organizzato dall’inviato de Le Iene, dove Bagni è stato sorpreso con i soldi, solo per scoprire che si trattava di banconote false.

In seguito alla trasmissione del servizio, la Vis Pesaro ha sospeso il direttore sportivo Michele Menga, annunciando il provvedimento con un comunicato ufficiale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it