Le Iene questa sera hanno parlato del caso di Dayane Mello, molestata e probabilmente anche violentata in diretta tv.

Oltre ad aver raccontato il caso hanno anche avuto l’opportunità di parlare con l’avvocatessa della modella brasiliana che – proprio a Le Iene – ha dichiarato:

“Quello che è successo a Dayane Mello a La Fazenda è folle. Se noi possiamo tirarla fuori da lì? Non è possibile: nel contratto c’è una penale che dovrebbe pagare se esce dal programma. Ed è molto costosa. E’ come se fosse in prigione. Dayane non ha visto nessun video, non ha una percezione reale di quanto accaduto, noi però abbiamo il dovere di raccontarle cosa abbiamo visto, perché lei non ricorda. Una donna prova paura a parlare di quanto ha passato, possono volerci anni prima che comprenda ed elaborare quello che è accaduto”.

L’avvocatessa ha poi attaccato direttamente Record Tv, l’emittente televisiva che trasmette La Fazenda che è di proprietà di Edir Macedo, un predicatore brasiliano nonché fondatore della Chiesa Universale del Regno di Dio.

“Questa rete televisiva [Record Tv, ndr] è una rete molto machista. Sappiamo che pensa queste cose delle donne. Hanno una mentalità patriarcale, tutta l’emittente.. Sono cristiani evangelici. Credono che le donne debbano soddisfare i desideri degli uomini. Perché il reality ha fatto entrare una persona che doveva già rispondere di questi ed altri crimini contri Duda Reis [ex fidanzata di Nego Do Borel, ndr], attrice molto nota in Brasile? Per lui il corpo di una donna è divertimento: non è una novità questa. Dayane è una donna, merita di essere rispettata”.

Purtroppo però, nonostante i tentativi, Le Iene non sono riuscite a parlare né con la produzione de La Fazenda e neanche con Nego Do Borel.