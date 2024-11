Le Iene: Luca si innamora di Alessandro, ma lui è un truffatore con un falso nome

Alexandru Rares Vari è un ragazzo rumeno che è ricercato da diverse procure italiane per truffa, appropriazione indebita, minaccia aggravata e furto. La sua storia è stata raccontata da Veronica Ruggeri su Le Iene, presentando la testimonianza di Luca, una delle sue vittime. Luca ha raccontato di come si fosse innamorato di Alexandru, il quale si era presentato come parente della famiglia Agnelli, affermando di spendere 30 mila euro al mese in shopping e di possedere una casa a Parigi. Malgrado le sue affermazioni, Luca non trovò alcuna prova sui social e quindi si fidò di lui. La relazione si stava preparando per un matrimonio che coinvolse anche la famiglia di Luca.

Tuttavia, la verità emerse inorridendo Luca, poiché Alexandru non esisteva con quel nome. Era solo una delle tante identità che aveva creato nel corso degli anni. La sua truffa consisteva nel vivere una vita fasulla, promettendo pagamenti con bonifici che puntualmente non effettuava. Utilizzando documenti falsi, evitava di essere rintracciato dalle autorità, mentre Luca, con i suoi documenti veri, si trovava in difficoltà quando i creditori si facevano vivi.

I Carabinieri furono decisivi nell’aprire gli occhi a Luca. Durante il suo percorso di recupero, Luca ha confessato di aver passato notti in lacrime, incapace di dormire dopo aver scoperto la verità. Quando mise Alexandru alle strette, questi ammise di chiamarsi realmente Alexandru e di provenire dalla Romania. Per Luca, quell’uomo che credeva di conoscere era diventato un completo sconosciuto. Nonostante le denunce venissero presentate, la ferita emotiva rimase profonda, rendendo difficile per Luca riconquistare la fiducia in qualcuno.

Quando Le Iene riuscirono a contattare Alexandru, che ora vive in Svizzera, questi si mostrò stizzito, dichiarando di aver agito così per il desiderio di una vita agiata. Minacciò Luca via messaggio, affermando di sentirsi intoccabile in Svizzera. La storia d’amore tra Luca e l’apparente Alessandro Agnelli Pinsault, che sembrava una favola, si rivelò essere una tragica menzogna.