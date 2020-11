Le Iene sono tornate con un nuovo scherzo, dopo quello fatto ad Elodie, che c’è cascata senza troppi sforzi della sorella e degli attori, ieri è andato in onda quello a Francesco Arca. In questo caso però le cose non sono finite come avevano previsto gli autori del programma di Italia 1.

Irene Capuano ha fatto credere al compagno di aver portato la figlia di 4 anni ad un provino per ‘Uomini e Donne Kids‘. La donna ha inviato sul cellulare dell’attore un video in cui la piccola risponde alle domande di un direttore casting e poi si mette a piangere (il pianto era finto ovviamente).

Francesco Arca su tutte le furie ha rintracciato l’hotel dove si è svolto il provino, è corso dietro al finto direttore, che però non ha fatto in tempo ad arrivare in una sala dove erano posizionate le telecamere. Dalle scale dell’albergo si sentivano solo le urla dell’attore: “Basta Francesco. Ahia, basta, basta. Fermati, aspetta, scusami, scusa, aspetta. Francesco è tutto uno scherzo“.

Proprio come per lo scherzo fatto ad Andrea Zelletta (che è stato picchiato dalla fidanzata), anche in questo caso il filmato mandato in onda da Le Iene ha scatenato una polemica sul web.

Le Iene, il video dello scherzo fatto a Francesco Arca.

AUGURI FRANCESCO ARCA! 🎉 E se vostra figlia di 4 anni finisse in un cast di baby tronisti? @SebaGazzarrini l’ha fatto credere all’ex tronista mettendo a dura prova la sua pazienza di papà modello! Non perdetevi lo scherzo stasera a #LeIene dalle 21.10 su Italia1 😂 pic.twitter.com/h1rPKXTDJT — Le Iene (@redazioneiene) November 19, 2020

Forse la sua reazione è stata esagerata, però ha ragione, i bambini sono bambini, non piccoli adulti. #leiene — Cady_BleedForYou ♫♪ ㊗️ (@CadyLeeRock) November 19, 2020

#LeIene Ragazzi ma vi sembra normale questa reazione?? A me no! — Alis (@Alissu94) November 19, 2020

#LeIene io non darei la liberatoria per far vedere queste cose di me. Mi vergognerei. — Antonio (@Antonio51362720) November 19, 2020