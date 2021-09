Mancano due settimane al ritorno in tv de Le Iene e l’account ufficiale della trasmissione qualche giorno fa ha annunciato delle novità. Ovviamente non vedremo Alessia Marcuzzi, visto che lo scorso giugno in una lunga lettera ha rivelato che avrebbe lasciato Mediaset dopo 25 anni in azienda.

La prima grande novità è che ad accompagnare Nicola Savino ci saranno diverse donne: “Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione“.

Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione. Ecco in chiaroscuro le conduttrici de #LeIene per la nuova stagione del 2021: divertitevi ad indovinare chi sono! pic.twitter.com/yh9zXmOo7J — Le Iene (@redazioneiene) September 20, 2021

Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione. Avete già indovinato chi saranno le conduttrici de #LeIene per la nuova stagione del 2021? pic.twitter.com/yZuzZMlFFR — Le Iene (@redazioneiene) September 21, 2021

La Iene, tutti i nomi delle conduttrici di questa nuova stagione.

Al timone dello storico programma di Italia 1 (insieme a Nicola Savino) ci saranno: “Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud”.

Sono curioso di vedere Michela Giraud ed Elodie all’opera, secondo me sono perfette per ricoprire il ruolo di conduttrici di questa trasmissione.