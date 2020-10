Alessandro Di Sarno e Vincenzo Mauro erano andati da Nando Casamonica per capire come mai, come si vede in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, avesse fatto guidare a un bambino la macchina pubblicando poi il video. La situazione però è presto degenerata. “Mi hanno aggredito e immobilizzato”, racconta la Iena Alessandro Di Sarno in merito a quanto accaduto sabato 17 ottobre mentre, assieme all’autore Vincenzo Mauro, stava girando un servizio a proposito del video in questione. Più in dettaglio, Iena e autore sono andati nel quartiere Romanina, a sud est della capitale. “Siamo andati da Nando – spiega Di Sarno – per capire cosa l’avesse spinto non solo a far guidare la macchina a un bambino, ma anche a pubblicare quel video come fosse un trofeo”.

