Le Iene da Michele Misseri: cosa è successo e le nuove rivelazioni emerse

L’uscita della serie su Avetrana su Disney+ ha riacceso l’interesse sul caso di Sarah Scazzi, portando Le Iene a realizzare un servizio con Michele Misseri. Alessandro Sortino ha trascorso 48 ore a casa di Misseri, condannato per occultamento di cadavere e che ha scontato sette anni in carcere. Durante l’intervista, Michele ha rivelato un passato tragico. Ha raccontato di essere stato vittima di abusi sessuali all’età di cinque o sei anni mentre era in un allevamento, dove il suo padrone e il suo figlio lo maltrattavano. Questo trauma lo ha portato a non avere rapporti con le donne e a sentirsi insicuro, tanto che la sua prima ragazza, Cosima, ha ricevuto il primo bacio solo dopo il matrimonio, diventando l’unica donna della sua vita.

Michele ha affermato che sua figlia Valentina lo considera “un assassino e un pedofilo”, un’accusa che lui conferma anche a Sortino, ma il suo racconto risulta poco credibile e confuso. Misseri ha fornito dettagli su come ha occultato il cadavere di Sarah, descrivendo di averla vestita per il trasporto in auto e di averla calata nel pozzo, cercando di farla scendere prima con i piedi. Ha anche menzionato di aver fatto un segno della croce sul viso di Sarah e ha espresso il desiderio di tirarla fuori dal pozzo, dopo aver sognato che lei gli diceva di avere freddo.

Nonostante le sue dichiarazioni, molte persone, incluso il pubblico e gli inquirenti, non credono alla sua versione dei fatti. La figura di Michele Misseri rimane avvolta nel mistero, ed è difficile separare le sue confessioni dalle reali circostanze del caso. Il servizio di Le Iene, accanto al racconto perso nei dettagli e nelle ambiguità di Michele, ha riportato nuovamente l’attenzione su uno dei casi più oscuri e controversi della cronaca italiana, mettendo in luce anche il complesso profilo psicologico di Misseri e le sue esperienze traumatiche del passato.