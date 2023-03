Le Iene, Belen assente e sostituita all’ultimo: il motivo

Da più di un anno Belen Rodriguez conduce Le Iene, eppure chi si è sintonizzato ieri sera su Italia Uno ha visto Claudio Santamaria al posto della conduttrice argentina. Nessun retroscena alla ‘Teo Mammucari’, questa volta non ci sono stati litigi, rapporti tesi o catfight dietro le quinte, Belen è stata rimpiazzata all’ultimo perché non è stata bene. L’attore ha subito spiegato la situazione al pubblico ed ha poi salutato la Rodriguez.

“Eccoci qui, buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”

Le Iene, il caso di Teo Mammucari.

L’improvvisa assenza di Teo Mammucari ha fatto molto discutere e Fan Page ha svelato dei retroscena: “Delle fonti attendibili ci hanno rivelato che tutto sarebbe partito da un filmato condiviso da Teo. Il video non è più visibile sul profilo di Mammucari e farebbe riferimento ad alcuni spezzoni di un servizio girato dal conduttore nei giorni antecedente alla registrazione. Parenti non avrebbe gradito la condivisione sui social di Mammucari, contestando la cosa e accendendo una discussione. per questo Mammucari avrebbe lasciato lo studio a pochi minuti dall’inizio della diretta“.

Mediaset in un comunicato però ha fatto sapere: “Dopo un anno con Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene – come già previsto e in accordo con l’azienda – Teo Mammucari lascia il programma e si dedica ad altri progetti della rete. In cantiere infatti ci sono diverse novità. Con Belen nelle prossime puntate ci sarò Max Angioni, che passa da essere un ospite al ruolo di conduttore“.