le ha salvato la vita

Un cane da poco adottato ha salvato la vita alla piccola di casa: la sua preoccupazione ha messo in allarme i genitori della bimba.

Gli animali domestici possiedono un sesto senso che permette di loro di capire immediatamente quando ci sono una difficoltà o una situazione pericolosa. Fidarsi dell’istinto di cani e gatti permetterà ai loro proprietari di accorgersi in tempo di un qualsiasi genere di problema. Così è stato per una famiglia che vive a Fortaleza, una città della regione del nord est del Brasile. Dino, questo il nome del cane protagonista della storia, ha salvato la vita alla bimba di casa, Alice, quando la piccola aveva pochi mesi di vita.

Il cane da poco adottato salva la vita alla bimba di casa: la storia di Dino fa il giro del web

A raccontare quanto accaduto è la stessa proprietaria di Dino, Paula Fabrícia. La donna, un’avvocatessa brasiliana madre di quattro figli, condivide quotidianamente sui social network le avventure della sua famiglia e in particolare di Dino. Su Instagram, all’account social @amordeturminha, Paula pubblica le foto dei figli e del quattro zampe di casa.

In un’intervista rilasciata al sito web Amo Meu Pet, Paula ha raccontato che cosa è accaduto quando la figlia Alice, che oggi ha sette anni, aveva pochi mesi di vita. Dino era stato da poco adottato per desiderio di Icaro, il figlio maggiore della coppia. Meticcio salvato dalla strada e ospite di un canile, Dino è riuscito a conquistare l’affetto della famiglia. Si è affezionato a tutti gli umani di casa, ma soprattutto alla bambina nata poco dopo il suo arrivo, Alice.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Golden Retriever rimane accanto al bimbo malato confortandolo: la sua dolcezza conquista il web

Paula racconta «Dopo il suo arrivo abbiamo avuto altri tre figli. E ogni volta assume una posizione protettiva nei miei confronti durante il periodo della gravidanza. È come se lui trasferisse il suo desiderio di cura e sapesse esattamente che cosa fare». Ed è stato proprio il suo istinto protettivo a spingerlo a salvare la vita della piccola Alice.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Rimbocca le coperte al bambino: il cucciolo di Golden Retriever è dolcissimo

Paula ricorda come una sera Dino fosse particolarmente agitato. Diversamente dalle altre volte, il cucciolo era rimasto nella stanza della bambina mentre questa dormiva nella culla. A un certo punto aveva iniziato ad abbaiare e a correre dalla stanza dei genitori a quella della bimba tanto da destare la preoccupazione di Paula e del marito.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> La sorellina umana non sa ancora gattonare: cane le insegna come fare

Con queste parole la donna racconta nell’intervista: «Ho pensato che potesse esserci un animale, come uno scorpione, nel suo letto e che Dino mi stesse avvertendo. Poi mi sono resa conto che Alice bruciava per la febbre. L’intervento di Dino è stato fondamentale: solo così ho potuto agire rapidamente seguire il protocollo consigliato dal pediatra per evitare che la situazione precipitasse».

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Il cane innamorato coccola la bimba durante la poppata e fa impazzire tutti

Paula prosegue raccontando che solo dopo che alla bambina è scesa la febbre il cane si è finalmente rilassato, «arrivando a vomitare per tutta la casa senza che avesse mangiato nulla, come se avesse assorbito tutta la tensione e la preoccupazione della famiglia». Oggi Dino ha 12 anni e continua a mostrare il suo carattere dolce, affettuoso e giocherellone, prendendosi cura di Alice di 7 anni, di Benício di 4 anni e di Gael di 2 anni.

La maggior parte dei cani si mostra estremamente empatica nei confronti dei bambini piccoli; tra le razze canine più adatte alla convivenza con i cuccioli umani si possono annoverare i Golden Retriever, ma anche moltissime altre razze e innumerevoli esemplari meticci.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Un ictus a 17 anni: il cane salva la vita al ragazzo svegliando i genitori

L’affetto e la dolcezza che Dino è in grado di mostrare nei confronti dei piccoli umani di casa riescono più di qualsiasi altra cosa a emozionare chiunque guardi le immagini postate sui social, ricordando a tutti i genitori l’importanza di far crescere un figlio insieme a un animale domestico. Cani e gatti riusciranno infatti a donare ai bambini tutto il loro amore e le loro attenzioni in modo incondizionato, rendendo speciali le giornate dei piccoli di casa e quelle di chi li vede crescere insieme. (di Elisabetta Guglielmi)