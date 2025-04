Le ha revocato il mandato

Romano Prodi ha provocato Giorgia Meloni riguardo al suo mandato per discutere dei dazi Usa con Donald Trump, affermando che questo le è stato “tolto” dallo stesso Trump. Il commento di Prodi, ospite a Piazzapulita su La7, si riferisce alla recente dichiarazione del presidente americano, che ha deciso di trattare con l’Unione Europea piuttosto che con singoli Stati. Prodi ha sottolineato che Trump, inizialmente incline a negoziare Stato per Stato, ha cambiato rotta, il che rende l’incontro di Meloni simile a quelli già avuti con altri leader europei, come Macron.

Prodi ha anche espresso che, nonostante la situazione, l’incontro tra Meloni e Trump avrà un’utilità, visto che rappresenta un momento di avvicinamento tra nazioni, in particolare con un partner commerciale importante. Ha osservato che, alla fine, era prevedibile che Trump optasse per trattare con l’Unione Europea, poiché le competenze in materia commerciale riguardano l’Unione e non i singoli Paesi.

Meloni si prepara per questo incontro, programmato per il 17 aprile, e sta dialogando con i principali leader europei, inclusa la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Fonti europee hanno rassicurato che non c’è diffidenza nei confronti di Meloni e che non si teme che possa avviare trattative separate con gli Usa. Il suo mandato sarà quello di sostenere la proposta di “zero per zero” già avanzata da Bruxelles, cercando di facilitare in futuro un contatto diretto tra Trump e von der Leyen, che attualmente non si è ancora concretizzato.