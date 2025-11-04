Le Guess Who: il festival musicale che sorprende in Olanda

Le Guess Who è un festival unico, pensato per chi ricerca esperienze musicali diverse dai nomi più comuni e dai suoni abituali. In un panorama musicale in continua evoluzione, questo evento dimostra che c’è ancora spazio per la scoperta, nonostante la tendenza alla massificazione.

I veri appassionati acquistano il biglietto con largo anticipo, fidandosi della qualità del festival. Le Guess Who offre infatti una varietà eccezionale, permettendo di scoprire artisti provenienti da diverse parti del mondo. Utrecht, una cittadina olandese, si trasforma in una capitale musicale internazionale per quattro giorni, presentando almeno ottanta artisti al giorno.

La città vanta numerosi spazi culturali e, in particolare, ospita il TivoliVredenburg, una straordinaria sala concerti inaugurata nel 2014. Questo teatro è dedicato alla musica dal vivo e offre cinque sale con acustica ottimale, rendendo l’esperienza ancora più immersiva. Durante il festival, la maggior parte dei concerti si svolge all’interno di questo edificio, facilitando gli spostamenti tra eventi.

Il programma di quest’anno è ricco di appuntamenti imperdibili, spaziando tra generi musicali come elettronica, world music, jazz, soul, hip hop e rock, con una selezione di artisti di alta qualità e originalità. Tra i nomi presenti, Devendra Banhart, noto per il suo contributo al new folk, e i Sunn O))), rappresentanti del doom metal. Anche Daniela Pes, una delle voci più talentuose emerse in Italia, parteciperà al festival in collaborazione con Iosonouncane, offrendo un’esperienza musicale ipnotica. Le Guess Who continua così a sorprendere, invitando tutti a scoprire nuovi mondi musicali.

