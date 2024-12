Le guardie: La seconda stagione della serie Netflix

Venezia ha ospitato un emozionante flash mob per il lancio della seconda stagione di Squid Game, la popolare serie Netflix. Le “Pink Guard”, icone della serie, hanno animato le strade e i campi della città, culminando la loro performance con una coreografia avvincente nel bacino di San Marco, aumentando l’attesa per la nuova stagione, che debutta il 26 dicembre.

Nel flash mob, le misteriose guardie, vestite in tute rosa con volti coperti e simboli distintivi (cerchio, quadrato, triangolo) hanno spiccato per la loro presenza inquietante. Anche la temuta “bambola” del gioco “1,2,3 stella” è stata presente, simbolo dei momenti più spaventosi della prima stagione. Questo gioco, ricco di suspense, ha contribuito a creare un’atmosfera di attesa e curiosità tra turisti e residenti.

Durante l’evento, le guardie si sono mosse attraverso Venezia, lasciando il pubblico affascinato e sorpreso dalla coreografia finale nel famoso bacino. Squid Game ha segnato il suo passaggio come uno dei più grandi successi mediatici del 2021, un contributo significativo alla crescente popolarità della cultura sudcoreana a livello globale.

La trama della serie segue Seong Gi-hun, un uomo in debito e in difficoltà, che accetta di partecipare a giochi mortali con la speranza di vincere un premio in denaro. Con 455 altri concorrenti, si ritrova intrappolato in un gigantesco parco giochi, dove ogni sfida rappresenta una lotta per la vita e la morte. La serie è nota per la sua crescente violenza e per l’atmosfera inquietante, mantenuta da guardiani mascherati che vigilano su ogni mossa dei partecipanti.

La prima stagione di Squid Game ha registrato un incredibile successo su Netflix, con 111 milioni di visualizzazioni nei primi giorni dopo il lancio, dimostrando la capacità della Corea del Sud di dominare l’industria globale dell’intrattenimento. La seconda stagione, ideata da Hwang Dong-hyuk, riprenderà la storia dal trionfo del “giocatore 456”, che è determinato a fermare i responsabili del gioco mortale. La sua missione lo porterà a rientrare nello stesso oscuro mondo da cui aveva cercato di fuggire, promettendo nuovi sviluppi e colpi di scena avvincenti nella storia.