Erano la grande officina in cui si riparavano i treni, sono diventate il cuore dell’innovazione a Torino, una sorta di astronave a forma di H delle dimensioni di cinquantadue campi da tennis in cui convivono startupper e artisti, studenti e critici internazionali. Da una parte i signori dell’hi-tech, dall’altra quelli della cultura, in mezzo l’area dedicata al food: una rappresentazione quasi plastica della nuova vocazione della città, che resta legata all’industria, ma deve guardare al futuro. Le OGR, restaurate dalla Crt quattro anni fa dopo mille giorni di lavoro e cento milioni di investimenti, che nei mesi neri dell’emergenza Covid sono state trasformate in tutta fretta in ospedale da campo, sono partner di Italian Tech Week sin dalla sua nascita. Prima hanno ospitato eventi, oggi ne diventano il quartier generale e il punto di riferimento, “una casa naturale” spiegano dalla fondazione. Oltre al fascino di 35 mila metri quadrati di storia e tecnologia e al supporto economico all’iniziativa nei giorni di ITW le OGR si mettono in gioco anche come costruttori di contenuti “firmando” l’approfondimento sulla blockchain a cura di Intesa (Gruppo IBM) e Associazione Nazionale Italia4Blockchain.

È una strada quasi obbligata per chi, attraverso la divisione Tech, ha messo a sistema una “filiera” dove si incontrano ricerca applicata, startup e scaleup, Pmi, compagni di strada finanziari e grandi aziende, da Techstars a Microsoft, da Fondazione ISI a Endeavor. Di fatto un ritorno alle origini per quella che, secondo il segretario generale di Crt Massimo Lapucci, è stata “la prima grande fabbrica della città, una punta di diamante in quartiere che allora era decentrato e industriale”.

Era il 1895, ma dopo i fasti è arrivato un lento declino. Fino alla svolta. “Abbiamo pensato di coniugare l’identità originaria dell’Officina con una missione rinnovata al servizio della collettività – è il mantra di Lapucci -. Ovvero, dalle “Grandi Riparazioni” delle locomotive e dei vagoni ferroviari alle “Grandi Riparazioni” delle idee”. Più di un secolo dopo, in quell’area, batte il cuore della Torino digitale. Il cosiddetto “miglio dell’innovazione” è un ecosistema che gravita attorno al Politecnico e si allunga verso la stazione Dora, con il grande polo di ricerca europeo di Punch Group che lavora sulle auto ibride e ad idrogeno, il grattacielo di Intesa San Paolo progettato da Renzo Piano, l’Enviroment Park dedicato allo sviluppo sostenibile, i laboratori di Edison in via Borsellino.

Le Ogr sono una cerniera tra la dimensione locale e quella internazionale, ma innanzitutto un luogo di “storia e memoria” spiegava prima dell’inaugurazione il presidente di Crt Giovanni Quaglia, tramutato in spazio per mostre, musica e installazioni. Negli anni, dall’area Cult, sono passati William Kentridge, Giorgio Moroder, Pixies, i Kraftwerk, i New Order, Susan Hiller, Liam Gillick, Michael Nyman, The Chemical Brothers, John Cale mentre a fianco – nella manica dedicata al Tech, con 12 mila metri quadri dedicati e 499 postazioni – si lavorava sui business di domani. L’obiettivo è catalizzare mezzo miliardo di euro di investimenti e 1.000 nuove startup accelerate nei prossimi vent’anni. Spazio a chi ha idee, e benzina per farle correre, mescolando byte e acciaio.

C’è qualcosa che unisce l’antico e il contemporaneo anche negli spazi dedicati al Food, attorno al lungo social table. Dove a inizio 900 gli operai pranzavano insieme, e le famiglie con i bambini si riunivano nei giorni prima del Natale, oggi c’è Snodo, la «macchina del gusto» aperta dalle 8 alle 24. E poi, tutt’attorno, la Corte Est, affacciata su corso Castelfidardo, con opere d’arte a cielo aperto e l’inserimento nella trama della pavimentazione di elementi sia artistici, quali, ad esempio, i profili metallici a simboleggiare le vecchie rotaie ferroviarie, sia di arredo urbano.

E la Corte Ovest, su via Borsellino, con un giardino caratterizzato dall’antica torre dell’acqua e da un palco, pensato per eventi, spettacoli, esposizioni, ristorazione e aperitivi. Le OGR, nonostante il confinamento e lo smart working, hanno portato da noi la lezione degli Stati Uniti: il prodotto interno lordo galoppa nelle aree in cui l’innovazione ha trovato una casa, un luogo concreto in cui crescere e contaminarsi con le città, da Seattle a San Francisco. Qui quel posto a Torino ha il cuore antico e un’anima di ferro.