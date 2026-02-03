Le grandi canzoni rock degli anni Settanta da ascoltare

Ogni decennio musicale è spesso associato a un genere predominante. Gli anni Sessanta hanno visto il pop/rock psichedelico, gli anni Ottanta il synthpop, e gli anni Novanta il grunge e il rap. Gli anni Settanta, in particolare, sono ricordati per il rock nelle sue diverse varianti, come glam rock, hard rock e soft rock.

Collider ha stilato una classifica delle dieci canzoni rock più significative degli anni Settanta, rispettando il vincolo di includere solo un brano per artista. Gli utenti sono stati invitati a prendere la lista con filosofia: “Questo elenco – si legge – tocca appena la superficie e vuole suggerire: ‘Ehi, questa superficie è davvero notevole'”.

Nella classifica, che è possibile consultare in inglese su collider.com, spiccano artisti come Led Zeppelin e Bruce Springsteen, ma il primo posto è riservato a David Bowie con il brano “Heroes”. Collider ha descritto “Heroes” come il pezzo simbolo della carriera di Bowie, riconoscendo il suo status di migliore canzone realizzata dall’artista. L’articolo sottolinea che si tratta di “una delle cose più belle che un artista abbia mai registrato”.

“Heroes” è un brano che sfugge a semplici descrizioni e ogni suo elemento funziona in modo eccezionale, rappresentando una delle canzoni più belle di tutti i tempi. Un articolo su Esquire ha rilevato come, ascoltando “Heroes” o altre celebri canzoni di Bowie, sia difficile non riconoscere gli straordinari cambiamenti e l’evoluzione dell’artista nel tempo.