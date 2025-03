Le ginocchia femminili sono più vulnerabili?

Le lesioni alle ginocchia colpiscono in modo diverso uomini e donne, con quest’ultime che presentano esiti più gravi. Un recente studio dell’UT Southwestern Medical Center ha rivelato come gli ormoni sessuali influenzino l’infiammazione articolare, aprendo prospettive per trattamenti personalizzati. Si è scoperto che le donne hanno una maggiore predisposizione a infortuni e complicazioni come l’artrosi post-traumatica (PTOA), una condizione degenerativa che compromette la funzionalità del ginocchio. Anteriormente, si pensava che le differenze anatomiche e biomeccaniche fossero le uniche responsabili, ma la ricerca ha dimostrato che estrogeni, progesterone e testosterone giocano un ruolo cruciale nella risposta infiammatoria.

Utilizzando un modello computerizzato, i ricercatori hanno analizzato la risposta di cellule chiave nel ginocchio e scoperto che gli estrogeni aumentano l’infiammazione e la degradazione cartilaginea, mentre il testosterone ha un effetto protettivo. Questi risultati suggeriscono che le donne, soprattutto nei periodi di elevati livelli di estrogeni, sperimentano reazioni infiammatorie più aggressive.

Il team di ricerca propone un approccio innovativo alla medicina di genere, sostenendo l’importanza di adattare i trattamenti alle specifiche esigenze ormonali delle pazienti. Il modello matematico creato potrebbe consentire la creazione di terapie personalizzate, mirando a gestire la risposta infiammatoria e prevenire il degrado cartilagineo. Si prevede che in futuro i medici possano analizzare i profili ormonali per sviluppare trattamenti su misura. Questo approccio integrerebbe medicina rigenerativa e farmacologia, accelerando la ricerca di nuovi farmaci specifici per migliorare i trattamenti delle lesioni articolari nelle donne.