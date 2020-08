Le gemelle di Matilde Brandi hanno compiuto 14 anni e per l’occasione la showgirl ha deciso di posare per un servizio fotografico sul settimanale Chi, in cui ha confessato di aver volontariamente messo da parte la carriera per amore delle figlie.

“Sono una MILF con la testa da 14enne. Tornare in tv? Chissà, oggi c’è gente senza arte né parte. Quella che ho fatto io era la migliore di sempre: purtroppo farsi guidare dal cuore e dal senso di giustizia non paga mai. Aurora e Sofia [le gemelle, ndr] avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro. L’arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme”.

Aurora e Sofia nel corso degli anni sono apparse un paio di volte in tv, soprattutto dalla d’Urso, ma è il servizio di Chi che le ha ufficialmente “lanciate” nel mondo dello showbiz.

Perché le gemelle di Matilde Brandi sono cresciute e da così:

Sono diventate così: