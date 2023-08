È passato ormai un mese, ma continuano senza sosta le continue frecciatine che l’ex tentatrice Roberta De Grazia tira su TikTok a Giuseppe e Gabriela di Temptation Island.

In uno dei primi video si è vista Roberta De Grazia imbarazzata difronte alla domanda “Va beh, almeno vi siete baciati?” insinuando così il dubbio. Successivamente ne ha pubblicato un altro video con scritto: “Quando mi dicono ‘attiri ciò che sei’. E io attiro solo put****eri, festaioli, bugiardi e narcisisti”. E ancora un altro con indosso un top bianco, capo d’abbigliamento preferito da Giuseppe. “Una personcina mi ha detto ‘mettilo, mi piace troppo’”, ha scritto in descrizione. Infine ne ha pubblicato uno che sembrerebbe essere rivolto a Gabriela: “Fai la brava amo perché se arrivo a stancarmi ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni“. Nel video di ieri, infine, si legge “I vestiti come Barbie e le corna come Bambi“.

Le frecciatine della tentatrice Roberta a Giuseppe e Gabriela: la reazione di lei

“Per quanto riguarda TikTok, anche lì mi arrivano migliaia di messaggi e commenti dove dicono sempre che lei mi butti frecciatine” – ha risposto Gabriela – “Vi ripeto io ho 20 anni, per me queste sono tutte tattiche per arrivare ad una mia risposta e fare un po’ di gossip. Quindi ripeto, finché non leggerò il mio nome non credo che mi abbasserò mai a questi livelli”.

E ancora:

“Ci tenevo a dire che se così fosse stato siamo tutti adulti e vaccinati ed io a queste stupidaggini non mi ci abbasso. Se aspettate una risposta da me a meno che non leggo il mio nome io non risponderò mai, non darò mai visibilità a chi sta in cerca solo di questo. Se c’è qualche problema il mio Instagram è questo, non ho bloccato nessuno”.