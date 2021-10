Le migliori frasi delle canzoni di Eminem, rapper statunitense, acclamato in tutto il mondo, che ha conquistato i fan con i suoi versi.

Marshall Bruce Mathers III – meglio conosciuto come Eminem – è un famoso rapper e cantautore americano. L’artista è considerato uno dei più grandi rapper della sua generazione. È arrivato molto lontano nella sua vita, trasformando il suo dolore in canzoni che la gente ama da sempre. La sua canzone numero uno, Lose Yourself è stata pubblicata nel 2002 ed è ancora una delle migliori e tra le preferite dei suoi più accaniti fan. Nei suoi testi, ci sono delle frasi che colpiscono il cuore e la mente di chi le ascolta. Ecco le migliori frasi delle canzoni di Eminem.

Eminem, le migliori frasi delle sue canzoni: da Like Toy Soldiers a Seize the Moment

Partiamo con una frase contenuta nel brano Like Toy Soldiers, del 2004, contenuto nell’album Encore: “Their loyalty to us is worth more than any award is“, ossia “La loro lealtà nei nostri confronti vale più di qualsiasi premio”, riferendosi al lavoro svolto, in ogni angolo, dai soldati della Runyan Avenue. Il video:

“This world is mine for the taking, make me king“, frase estratta dal brano di successo mondiale Lose Yourself, contenuto nell’album 8 Mile del 2002 che significa “Questo mondo è mio affinché lo conquisti, facendomi diventare il re“, una frase che riguarda la volontà dell’artista di evolvere e di non arrendersi a una vita piatta e noiosa. Il video:

“Seize the moment try to freeze it and own it. Squeeze it and hold it, ‘cause we consider these minutes golden“: questa frase è tratta da Seize the Moment, brano contenuto nell’album Eminem Show: “Cogliamo l’attimo e cerchiamo di fermarlo e possederlo, stringendolo e tenendolo, perché consideriamo preziosi questi momenti”, quindi il rapper esorta al carpe diem e a goderci dei momenti migliori della nostra vita. Il video:

Not Afraid e Guts

“Sto in piedi, sto fronteggiando questi demoni, Sono equipaggiato, mi terrò saldo al terreno”: frase contenuta in Not Afraid, brano contenuto nell’album Recovery del 2010. La frase in inglese è la seguente: “I’m standing up, i’m face my demons, i’m manning up, i’ma hold me ground“. Il rapper, dunque, non è spaventato dai suo demoni, ma li affronta senza timore. Il video di Not Afraid:

“Era radicato in me che non avrei dovuto costituire una montagna di mer*a, pensavo. Nessuna meraviglia aver dovuto disimparare tutto ciò che il mio cervello aveva imparato“: frase presente nel brano Guts over fear del 2014, cantato in coppia con Sia. La frase – che, in inglese, è “It was ingrained in me that I wouldn’t amount to a shitstain I thought. No wonder I had to unlearn everything that my brain was taught”, si basa sulla consapevolezza che il rapper aveva sempre pensato che non sarebbe stato un fallito e che, per questo, si è dovuto disintossicare da tutto quanto la sua mente aveva imparato per poter essere una persona nuova. Il video: