le foto rare e dolcissime

Un cucciolo di koala viene sorpreso mentre esce lentamente dal marsupio della sua mamma: le dolcissime e rare immagini conquistano gli utenti.

Il breve filmato che mostra la lenta uscita di un cucciolo di koala dal marsupio della sua mamma sta letteralmente conquistando il cuore di milioni di utenti in rete. Dopo la virale pubblicazione su IG – nelle scorso settimane – la clip del piccolo koala non smette di essere una delle più visualizzate sulla piattaforma di condivisione.

“Hai mai visto un koala uscire dal marsupio?“, si chiede – in didascalia – il responsabile della gettonata pagina di @fluffy.animol, dedicata interamente ai più dolci aneddoti sugli animali provenienti da ogni parte del mondo, mentre – appena 4 settimane fa – un piccolo koala mostra a centinaia di migliaia di utenti, su Instagram, il suo essere estremamente adorabile.

Fra le immagini dei koala considerate – in mondovisione – come le più adorabili vi sono anche quelle che immortalano tali meravigliosi esemplari alle prese con abbracci rivolti direttamente a Madre Natura. Gli abbracci dei koala agli alberi, infatti – oltre a rivelarsi dei momenti di estrema dolcezza – hanno anche, grazie al parere degli esperti della specie, una spiegazione dettagliata. I koala, come altre specie, sono a rischio estinzione. Pertanto molti volontari si adoperano per garantire una quotidiana sensibilizzazione sul loro conto.

La pancia di un marsupiale è il luogo più sicuro – per eccellenza – per qualsiasi cucciolo di tale specie. Per tal ragione il piccolo koala che appare all’improvviso allo sguardo della sua premurosa mamma non le desta alcuna preoccupazione. La mamma koala resta aggrappata al suo albero pronta a schiacciare, assieme al suo cucciolo, un lungo pisolino. Tra le curiosità sui koala quella relativa al loro essere dei veri e proprio “dormiglioni” è sicuramente la più nota di tutte.

Il culminante momento della gestazione – dalla durata di 35 settimane – del piccolo Koala si mostra agli occhi degli utenti – in diretta – grazie un’emozionante sequenza immortalata da alcuni appassionati di animali. Per tal ragione il cucciolo esce finalmente allo scoperto, guardando per una delle sue prime volte l’habitat naturale intorno a lui. I suoi occhietti sono ancora socchiusi e la dolcezza del suo essere si rivela – per molti – come indescrivibile. Lo sguardo, inoltre, tra mamma koala e il suo piccolo – ancora in dormiveglia – risulta essere, secondo il parere della gran parte di utenti, vero sinonimo d’amore e protezione nel mondo animale.

La sorpresa di alcuni spettatori risulta, infine, evidente grazie anche alle suggestioni pubblicate tra i commenti alla virale condivisione. Un utente ha affermato di non aver saputo – prima di allora – che anche i koala, come – ad esempio – i canguri, ospitassero la loro prole all’interno di un marsupio. “Non sapevo avessero un marsupio!“, tuona – a tal proposito – uno spettatore ricevendo oltre 1000 consensi alla sua affermazione e ampliando – così – il numero di utenti che ignoravano, fino a questo momento, questo prezioso dettaglio.