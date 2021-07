Is Morus Relais, il resort che ha ospitato le riprese di Temptation Island è stato dato alle fiamme, di nuovo, a distanza di un anno. La notizia questa mattina ha fatto il giro del web e l’unica certezza è che è stato doloso. Qualcuno, quindi, volontariamente ha dato fuoco al tutto.

“Qualcuno avrebbe versato del liquido infiammabile all’interno degli uffici del titolare e all’esterno nell’area della terrazza e appiccato il rogo per poi far perdere le proprie tracce. Le fiamme si sono velocemente propagate, avvolgendo ogni cosa”.

Le foto dell’Is Morus Relas distrutto dalle fiamme (pubblicate dai Vigili del Fuoco e divulgate anche da Davide Maggio) mostrano parte del villaggio totalmente distrutta.

Come riportato da La Nuova Sardegna, questo è il secondo incendio doloso nel giro di 12 mesi.

“A distanza di un anno, nuovo grosso incendio di sospetta origine dolosa all’hotel Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula. Le fiamme hanno distrutto in maniera quasi totale una parte del complesso ricettivo, noto per aver ospitato la base logistica del reality Temptation Island trasmesso sulle reti Mediaset. Sessanta ospiti sono stati evacuati dalle stanze per precauzione. Anche nella notte fra il 5 e il 6 agosto 2020, l’hotel, dove da poco si era concluso il ciclo del reality, venne dato alle fiamme, con attentato poi rivendicato con una lettera minatoria lasciata sul posto. In quella occasione venne bruciata anche un’auto e una persona che partecipava all’opera di spegnimento finì intossicata in ospedale”.