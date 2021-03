John Deacon oggi: il bassista dei Queen è stato avvistato a Londra dopo tantissimi anni lontano dai riflettori. Ecco le immagini che hanno fatto il giro del mondo.

Che fine ha fatto John Deacon? Questa è una delle domande che i fan dei Queen si pongono più spesso. Lo storico bassista della band è infatti ormai da diversi anni lontano dai riflettori. Dopo la morte di Freddie Mercury ha raramente voluto prendere parte a eventi, e di fatto a rifiutato in più occasioni di partecipare ai nuovi progetti portati avanti da Brian May e Roger Taylor. Finalmente, dopo tantissimo tempo, sono però spuntate sul web alcune sue foto scattate pochi giorni fa. Ecco com’è oggi il 69enne artista britannico!

John Deacon oggi: le foto

Bassista di talento, e compositore di straordinaria classe, come dimostrato da pezzi immortali come Another One Bites the Dust, I Want to Break Free e You’re My Best Friend, John aveva scelto di ritirarsi a vita privata dopo la morte di Freddie per dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia e ai suoi sei figli. Una scelta che era stata rispettata dal gruppo. Non a caso, raramente si è successivamente mostrato in pubblico. La sua ultima apparizione con i Queen è datata 1997, quando ha suonato dal vivo The Show Must Go On con Elton John. Poi è sparito nel nulla, o quasi.

basso

Proprio in questo 2021 infatti il Sun ha pubblicato alcune sue foto recenti. L’artista è stato pizzicato dai paparazzi nei dintorni della sua casa nel sud ovest di Londra, intento a passeggare mentre si fuma una sigaretta. Ecco gli scatti:

I rifiuti di John Deacon ai Queen

Solo pochi mesi fa Brian May era tornato a parlare del suo ex compagno di band, spiegando come durante la produzione del biopic Bohemian Rhapsody avesse provato a chiedergli un parere sulla sceneggiatura, senza ricevere risposta. Spiegò all’epoca il chitarrista: “È una sua scelta, non ci contatta. John è sempre stato un tipo piuttosto delicato“.

Di fatto, dal momento del suo ritiro il bassista si è totalmente disinteressato a ciò che fanno i suoi ex compagni, anche quando utilizzano il nome Queen, su cui vanta ancora una parte di diritti. La sua è una scelta di vita che molti rispettano, ma non mancano fan che sognano di rivederlo prima o poi sul palco con May e Taylor. Una sogno probabilmente destinato a rimanere tale.