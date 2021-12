Bryan Adams presenta virtualmente alcuni degli scatti che ha realizzato per il Calendario Pirelli 2022, ricco di artisti mondiali.

Bryan Adams ha svelato le foto che compongono il Calendario Pirelli 2022 che ha realizzato con altri musicisti tra cui Iggy Pop, Cher e Jennifer Hudson. Il cantautore è risultato positivo al virus dopo essere arrivato a Milano per partecipare agli eventi legato al famoso calendario Pirelli. Il rocker canadese che – oltre alla musica ha coltivato anche la passione per la fotografia – ha mostrato gli scatti ai suoi fan tramite i suoi social.

Cher

Bryan Adams presenta il Calendario Pirelli 2022

Oltre alla musica, Bryan Adams ha coltivato la grande passione per la fotografia nel corso degli anni e, insieme ad altri artisti famosi della scena musicale internazionale, ha realizzato il Calendario Pirelli 2022. “È stato un lancio interessante. Non era come mi aspettavo che fosse. Di certo, non mi aspettavo di avere il COVID il fine settimana del lancio“, ha detto l’artista in una conferenza stampa virtuale. “Pirelli è stato così gentile nel prendersi cura di me in hotel. Sono davvero assistito. E grazie a tutti per gli auguri. L’ho apprezzato davvero”. La cover del calendario, pubblicata su Instagram:

Il calendario è intitolato On the Road, facendo riferimento sia all’attività di Pirelli quale produttore di pneumatici in procinto di celebrare i 150 anni dalla nascita, sia alla vita dei musicisti itineranti che, per raggiungere i fan in tutto il mondo, si mettono in viaggio, macinando chilometri e chilometri.

I volti noti del calendario

Iggy Pop, leggenda del punk, si mostra con un viso fuso e dipinto e il petto argentato, mentre Cher viene fotografata in un camerino, appoggiata pensierosa a uno specchio. “Tutti sono artisti davvero unici e interessanti e hanno il loro stile personale”, ha detto Adams. “Quando entri nel loro mondo, sei lì solo per osservare la creazione della loro personalità“. Lo scatto con Cher:

La musicista e cantante americana St. Vincent ha l’onore di comparire sulla copertina del calendario, mostrata con un plettro sulla lingua, con su stampato il logo Pirelli. “Penso che l’immagine sulla copertina sarà ricordata come una delle iconiche immagini Pirelli”, ha detto Adams.