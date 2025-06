Le Fiamme Gialle: pilastri della tutela economica in Italia

In un contesto in cui la sicurezza economica e la legalità rappresentano priorità per il Paese, si è celebrato un importante anniversario delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza continua a svolgere un ruolo cruciale nella lotta contro i crimini economici e finanziari.

Durante la commemorazione del 251° anniversario della Guardia di Finanza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza del corpo nella salvaguardia dell’economia e nel contrasto all’uso illecito di fondi pubblici. Il generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, comandante generale, ha guidato la cerimonia al Quirinale, evidenziando il contributo della Guardia di Finanza anche nelle operazioni navali contro traffici illeciti. Mattarella ha rimarcato come il Corpo tuteli gli operatori economici e i contribuenti onesti, affrontando anche le sfide dei traffici internazionali di esseri umani, droga e armi. In questo contesto, il presidente ha riconosciuto il prezioso operato delle Fiamme Gialle nel supporto alle autorità competenti e nella salvaguardia della vita umana. La ricorrenza evidenzia il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza nella protezione dell’integrità economica del Paese e nella lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata.

