Le feste di Natale possono essere traumatiche per il tuo cane, per evitare che soffra per il rumore dovrai fare così

Il rumore dei petardi può rendere il tuo cane stressato e fargli vivere male questo periodo, segui queste raccomandazioni e gli eviterai una gran sofferenza!

Tra Natale e Capodanno gli incidenti che riguardano anche i nostri animali domestici aumentano in maniera esponenziale, non sono infatti solo i rischi legati ad addoppi o piante velenose tipiche del Natale a mettere a repentaglio la salute del tuo cucciolo, anche cause esterne apparentemente di poco conto possono generare anzia e paura e portare il tuo cane a farsi male. Il rumore dei petardi è una delle paure più comuni nei cani, questo per via del loro udito molto sviluppato, i cani che manifestano queste paure possono scappare o infilarsi in posti che non dovrebbero mettendo a rischio la loro incolumità. Evitare che questo accada è dunque doveroso per un padrone attento e per farlo basterà seguire alcuni consigli.

Petardi e cani non vanno d’accordo, metti al sicuro il tuo Fido in questo periodo particolare!

Alcuni cani sono meno sensibili ai botti di capodanno mentre altri lo sono molto di più, non vi è cane che non sia però infastidito dai rumori forti, prendere le dovute precauzioni per garantire il suo benessere è quindi doveroso se teniamo al suo bene. Tremare, abbaiare, respirare affannosamente o ululare sono alcuni dei sintomi più comuni dello stress causato dalle esplosioni dei petardi tipici di questi periodi, non sono poi solo i cani a patire questo tipo di rumori, anche i gatti soffrono in maniera marcata così come gli uccelli che per lo spavento possono addirittura morire sul colpo.

Uno dei primi consigli è quello di non lasciare i propri animali da soli, durante i fuochi o nelle ore successive la nostra presenza può essere fondamentale per tenere a bada la loro ansia e farli stare tranquilli, evitando così che compiano gesti pericolosi. In previsione dei botti, quindi particolarmente la sera del 31 dicembre, è bene promuovere l’esercizio fisico in modo più profondo, questo per far sì che il nostro cucciolo arrivi stanco alle ore serali e possa dunque essere più tranquillo nonostante i botti.

Anche prevenire possibili situazioni scomode, preparando una zona tranquilla ed isolata, o portando in casa i cani che vivono all’aperto, è un sistema pratico ed efficace per tranquillizzare i vostri animali. Tenendo le finestre chiuse e isolandoli nella stanza meno rumorosa, potremo garantire la tranquillità del cane almeno nel momento di maggiori festeggiamenti, evitando fughe improvvise e pericolose.

Se il nostro cane è spaventato e cerca di fare cose che non vorremmo non dovremmo mai arrabbiarci ma mantenere la calma e mostrare indifferenza per non trasmettere ulteriore nervosismo. Anche premiare un cane che sta vivendo male il momento non è una buona idea, dare un bocconcino ad un cane in ansia non farà che premiare questo atteggiamento rendendo il suo superamento più difficile, è bene invece premiare il cane quando mostra tranquillità, quindi non appena si sarà calmano magari nei minuti dopo la fine del esplosioni.

Sul mercato esistono anche degli integratori specifici che possono aiutarci per i casi più estremi, di solito questi sono rappresentati da vari calmanti che possono essere molto efficaci nel fare restare calmo il tuo cane, ma tali accorgimenti sono da considerarsi solo l’ultima spiaggia. La fobia dei rumori forti è davvero comune ma con il nostro aiuto anche il cane più pauroso può superarla in maniera veloce, la nostra attenzione è il mezzo più utile per evitare situazioni spiacevoli e con un po’ di accortezza in più i nostri amici animali potranno passare un sereno periodo natalizio così come noi ci auguriamo.