Le Fée in gruppo, out Dybala

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in seguito alla pausa per le Nazionali, un momento che si rivelerà cruciale per ricaricare le energie e prepararsi per le prossime sfide, in particolare quella contro l’Inter in Serie A. Questa pausa permetterà anche di recuperare alcuni giocatori infortunati.

Buone notizie giungono da Le Fee, che ha ripreso a allenarsi regolarmente dopo aver superato una distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio. Il centrocampista, che ha subito l’infortunio nella sua ultima partita di campionato contro l’Empoli, ha lavorato con un tutore al ginocchio, ma il suo recupero sta procedendo bene e sarà parte della rosa convocata per la sfida con l’Inter all’Olimpico.

Al contrario, oggi in allenamento sono mancati Dybala ed El Shaarawy. Dybala era già assente nella partita contro il Monza a causa di un fastidio muscolare al flessore sinistro, mentre El Shaarawy ha riportato un lieve stiramento al polpaccio durante la stessa gara. Le condizioni di entrambi i giocatori saranno seguite con attenzione dallo staff medico della Roma durante questa sosta, con l’auspicio di mister Juric di avere Dybala almeno a disposizione per l’importante incontro contro i nerazzurri.

La squadra ha quindi avviato un periodo di lavoro mirato, cercando di prepararsi al meglio per il prossimo impegno di campionato e di affrontare le avversità legate agli infortuni. L’obiettivo è tornare in campo con una rosa competitiva e in salute, in modo da affrontare le sfide future con la giusta determinazione. La sfida contro l’Inter sarà un test significativo per la Roma, che spera di conquistare punti preziosi per risalire in classifica e accrescere la fiducia nel gruppo. La concentrazione ora è rivolta alle prossime giornate, dove ogni punto potrà fare la differenza nel corso della stagione.