Ingressi in Italia da chi viene dall’estero

Sono cittadina italiana, iscritta all’Aire, residente in Svizzera, dove sono stata vaccinata con due dosi di Moderna ed ho ricevuto il certificato covid svizzero. Questo certificato e’ valido per rientrare in Italia, visto che la Svizzera fa parte dello spazio Schengen? (Sigrid)Sì, il certificato è valido in quanto la Svizzera è uno dei quattro Paesi, oltre ai 27 della Ue, che aderisce al green pass europeo.

Sono italiano residente in Colombia. Il giorno 5 di luglio farò la seconda dose di AstraZeneca. Ho programmato il viaggio in Italia per il prossimo 20 di settembre. Quali sono o saranno le condizioni richieste per entrare in Italia? (Giorgio)

La Colombia al momento fa parte dei Paesi dell’elenco E per i quali l’Italia prevede, anche se vaccinati, un tampone molecolare negativo fatto 72 ore prima della partenza e dieci giorni di quarantena.

Sono cittadina italiana. Vaccinata con due dosi. Devo andare in Ucraina dal 19 al 26 di luglio. All’andata non ci sono problemi per persone vaccinate ma al rientro in Italia è valido il green pass? (Sveta)

No, il green pass è valido soltanto se ci si muove tra i 27 Paesi Ue più Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. Rientrando in Italia dall’Ucraina è necessario un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti e dieci giorni di quarantena.

Domani vado in Belgio e rientrerò in Italia l’1 luglio. Ho scaricato il Green Pass che attesta che ho fatto la prima dose di Pfizer, è sufficiente o devo fare anche un tampone prima di rientrare? (Corrado)

L’Italia consente l’ingresso senza ulteriori restrizioni anche a chi ha fatto la prima dose da almeno quindici giorni.

Sto organizzando un itinerario in moto con mio figlio di 10 anni intorno al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il Giro prevede il valico del confine francese. Visto che io ho già fatto entrambe le dose del vaccino Moderna ed oggi ho ricevuto il certificato verde, secondo voi è possibile effettuare il viaggio oppure mio figlio deve fare il tampone? Medesima cosa per il confine svizzero? (Massimo)

Non c’è bisogno in andata, la Francia richiede il tampone oltre gli 11 anni e la Svizzera oltre i 12. Ma in Italia è previsto il tampone oltre i 6 anni, quindi in teoria al rientro, suo figlio dovrebbe avere un green pass da tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al rientro.

Sono vaccinata con una dose e ho regolarmente ricevuto e scaricato la certificazione verde Covid-19. Il 2 luglio partirò per la Spagna, previo tampone. Per rientrare in Italia mi servirà un altro tampone o posso rientrare esibendo la certificazione verde Covid-19 dove comunque compare che ho una sola dose di vaccino? (Milena)

Pe ril rientro in Italia basta il Green pass che ha scaricato. Per il momento l’Italia accetta senza ulteriori restrizioni anche chi è vaccinato con una sola dose da almeno quindici giorni.

Vaccini in vacanza e tamponi per i viaggi dei bimbi

Ho una figlia di 6 anni compiuti che deve fare tampone per viaggio in Spagna. Dove puó essere eseguito il tampone rapido? In farmacia ad esempio? E considerando che il tampone rapido ha valore solo per 48 ore, chi ne inserisce l’esito in tempo reale nel sistema ministeriale per partire subito? Essendo minorenne non può avere fascicolo sanitario nè profilo personale nell’app IO. Con quale sistema informatico puó ottenere il QR code richiesto in aeroporto? (Claudia)

Può fare il tampone in farmacia se nella sua regione lo fanno o in un qualsiasi laboratorio di analisi. Il referto sarà trasmesso in tempo reale da chi lo fa al sistema del ministero della Salute. Lei dia il suo numero di cellulare come riferimento e riceverà il messaggio con il codice relativo. Inserendo il codice insieme ai dati della tessera sanitaria di sua figlia sul sito www.dgc.gov.it potrà scaricare il green pass .

Vaccinata a Ginevra con prima dose, poi sono andata a Londra per lavoro. Iscritta all’AIRE ho chiesto di fare la seconda dose a Olbia dove andrò in vacanza. Ma mi hanno fissato la prima dose per errore il 22 luglio. Posso comunicare al momento nell’hub vaccinale che devo fare la seconda dose è non la prima? (Nieves)

Sì certo, l’ordinanza del generale Figliuolo prevede che gli italiani iscritti all’Aire e temporaneamente sul territorio italiano possono fare il vaccino. L’ordinanza prevede che si faccia l’intero ciclo vaccinale, l’Italia non ha accordi con altri Paesi per fare la seconda dose, quindi lei viene prenotata come se dovesse fare la prima dose. Poi all’hub porterù ai medici la certificazione della prima dose effettuata altrove.

La burocrazia e il green pass

Sono cittadino italiano residente all’estero (New York) dove ho effettuato ciclo completo di vaccinazione Pfizer. Per poter accedere al Green Pass europeo, occorre che il mio vaccino venga validato dal consolato/ambasciata americana in Italia, ma una volta contattati, non ne sanno nulla a proposito, quindi mi trovo in questo limbo, che mi trovo in italia vaccinato e nonostante questo, non riesco ad ottenere il Green PasseEuropeo che mi spetta di diritto (gli uffici della Comunita` Europea me lo ha confermato). Come uscirne? (Vincenzo)

Si armi di pazienza e ritorni agli uffici portando con sè il Dpcm istitutivo del Green pass che all’articolo 5 commi C e D prescrive che siano le rappresentanze diplomatiche a validare le richieste di emissione della Certificazione verde sulla base della documentazione vaccinale rilasciata dal Paese straniero,

Sono un italiano residente a Birmingham, Regno unito, da cinque anni e ho fatto la prima dose del vaccino AstraZeneca li il 6 maggio 2021. Oggi ho ricevuto il messaggio per fare la seconda dose, ma sfortunatamente mi trovo in Italia per problemi familiari e non rientrerò a Birmingham prima di settembre. Posso fare qui la seconda dose e cosa devo fare per avere il green pass? ( Vincenzo)

Se è iscritto all’Aire potrà prenotarsi e, una volta all’hub, portando la documentazione della prima dose, spiegherà ai medici che si tratta del richiamo. Per ottenee il green pass dovrà farsi validare la prima dose dall’ambasciata inglese in Italia.

La mia ragazza ha avuto il covid a metà dicembre e i primi di marzo ha effettuato una dose di AstraZeneca (quindi meno di 3 mesi di distanza) e le hanno rilasciato il certificato che non aveva bisogno della seconda dose. Come mai non ha ancora ricevuto il green pass? Mica considerano la guarigione come prima dose? Ho chiamato pure il 1500 ma nessuno mi sa rispondere (Fabio)

Entro il 30 giugno dovrebbe ricevere un codice per scaricare il green pass dal sito del governo. In questi giorni sono stati segnalati molti problemi relativi ai codici dei certificati di guarigione. Se non dovesse ricevere nulla entro il 30 giugno, si rivolga al numero verde del Digital green certificate.

Abito a Piombino in Toscana. Per motivi di lavoro sono attualmente in Texas, ho effettuato qui il vaccino covid, il Pfizer prima e seconda dose. Siccome prevedo di rientrare per fine luglio, vorrei sapere per avere la Green card cosa fare.(Giorgio)

Deve richiedere la validazione della certificazione e l’emissione del green pass alle autorità diplomatiche o all’Usmaf, la sanità marittima o aerea di frontiere come previsto dall’articolo 5, commi C e D del Dpcm istitutivo del green pass.

Mia figlia è a Londra per lavoro ma ha la residenza in Veneto. Le hanno proposto di fare il vaccino li e vorrebbe sapere se poi in italia è riconosciuto e se viene registrato tra le vaccinazioni e se può poi avere il green pass. (Barbara)

Se è uno dei quatro vaccini riconosciuti dalla Ue deve chiedere la validazione della certificazione alle autorità diplomatiche o all’Usmaf, la sanità marittima o aerea di frontiera e avrà diritto al Green pass.

Ho fatto le due dosi di vaccino Pfizer qui in Nuova Zelanda. Sono un cittadino italiano iscritto Aire. A luglio tornerò in italia per lavoro. Come posso scaricare il green pass vaccinale? Ho contattato il consolato qui a Wellington ma non ho recevuto risposte al riguardo. (Maurizio)

Molti uffici diplomatici sembrano sconoscere l’adempimento che è loro affidato dall’articolo 5 commi C e D del Dpcm che istituisce il Green pass. Lo scarichi e ritorni al consolato mostrando il documento. Dovranno validare la sua certificazione e la richiesta di Green pass che potrà essere emesso solo dopo che il ministero della Salute avrà acquisito la sua certificazione vaccinale validata. In ogni caso il Green Pass non è valido per chi rientra in Italia dalla Nuova Zelanda. Dovrà comunque fare un tampone nelle 72 ore prima della partenza e osservare una quarantena di dieci giorni.

Sono una ragazza di 33 anni che vive in Libano per lavoro ma non ho la residenza in Libano, risulto residente a Roma. Ho fatto la prima dose di vaccino Astrazeneca in Libano a maggio e volevo capire se in Italia e’ possibile fare la seconda dose Pfizer. (Nicoletta)

Certamente, essendo residente in Italia ha diritto ad essere vaccinata in Italia. Quando farà la prenotazione le risulterà come prima dose, porti all’hub la certificazione della priima dose e spieghi ai medici la situazione.

Sono italiana residente a New York e sono stata vaccinata con le due dosi Pfizer (ed ho codice QR dello stato di NY). Su tutti i media Italiani si parla di “convalida del vaccino dalle autorita’ di frontiera o ambasciate/consolati in Italia del paese di residenza”. Ebbene, il consolato USA a Milano ha risposto gia’ che loro non fanno nessuna convalida. Mi hanno rimandato ad un link dell ATS lombardia dove fanno questa registrazione (pare) per chi ha ricevuto vaccino all’estero. Ho mandato tutti i documenti e vedremo cosa succede. Ma avete qualche ulteriore informazione su come avviene questa convalida? Ed i turisti in arrivo dall’America come verranno gestiti allora? (Alessandra)

La convalida dei vaccini all’estero è demandata alle autorità diplomatiche italiane come si legge nell’articolo 5, commi C e D del Dpcm istitutivo del Dpcm. Torni al consolato americano con il testo della legge. Quando la sua certificazione sarà validata e inserita nella piattaforma del ministero della Salute italiano riceverà un codice che le consentirà di scaricare il green pass europeo.

Risiedo a Roma, mio figlio 20 anni, anch’esso residente in Italia, studia in Inghilterra, con l’Università ha fatto la prima dose del vaccino Pfizer. Ora torna in Italia e tornerà in UK solo ad ottobre. E’ possibile effettuare la seconda dose in Italia, a Roma? (Livia)

Se suo figlio è in carico al servizio sanitario del Lazio può prenotarsi per il vaccino come prima dose. Quando arriverà all’hub porterà tutta la documentazione relativa alla prima dose.

Mi sono vaccinata a fine maggio con una sola dose di Pfizer, perché a febbraio mi sono contagiata e, come da disposizioni ministeriali per i casi come il mio, è prevista un’unica dose. Il certificato di vaccinazione rilasciato dalla Regione, indica correttamente che la seconda dose non è prevista. Il Green pass che ho scaricato dichiara che ho fatto una sola dose sulle due previste (ma, questo non è vero per me…) e che lo stesso è valido solo fino alla somministrazione della seconda dose. Quindi fra pochi giorni quel certificato non sarà più valido? Oppure, ne potrò avere uno completo dopo la data inizialmente indicata per la seconda dose, che poi è stata cancellata dall’hub vaccinale dopo la prima e unica somministrazione? (Roberta)

Alla scadenza della prima certificazione dovrebbe automaticamente ricevere dal ministero della Salute un nuovo codice per scaricare il green pass definitivo.