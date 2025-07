Le fan di Zeudi Di Palma organizzano raccolta fondi per auto nuova

Tra ammirazione e passione sfrenata, il fandom di Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello, si fa notare per la sua effervescente devozione. Soprannominate “Zeudine”, le sue fan hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per donare all’ex Miss Italia un’auto nuova di zecca.

Da quando Zeudi è stata eliminata durante la finale del reality, il suo gruppo di sostenitrici si è mobilitato con entusiasmo per “risarcirla” della mancata vittoria. Nonostante le critiche arrivate anche da Alfonso Signorini, conduttore del programma, le fan non hanno mai smesso di esprimere il loro affetto, sorprendendo spesso il pubblico con regali costosi.

L’idea di sorprendere Zeudi con un’auto di lusso, in particolare un’Audi S3 Sportback dal valore di oltre 31 mila euro, ha preso piede di recente. Mentre alcune sostenitrici stanno già preparando la campagna su GoFundMe, altri membri del fandom si sono mostrati più scettici, ritenendo che una spesa così elevata possa comportare problemi economici sia per loro che per la stessa ex gieffina.

Le fan più entusiaste hanno persino chiesto a Zeudi quale colore preferisse per la sua nuova auto, riportando che la scelta è ricaduta sul nero. Anche se molte di loro si sentono motivate a continuare questa iniziativa, ci sono voci critiche che invitano alla cautela, ricordando che simili gesti possono dar origine a polemiche, vista la reputazione di Zeudi di aver sfruttato il sostegno dei fan in passato.