Le esequie, il corteo, la tomba

Il 26 aprile si svolgono i funerali di Papa Francesco, con la messa esequiale iniziante alle 10:00 sul sagrato di San Pietro, dove il feretro è stato esposto per tutta la notte. La cerimonia sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re e seguirà un rito semplificato, come approvato dal Papa nel 2022. Dopo la messa, il coro funebre accompagnerà la salma alla chiesa di Santa Maria Maggiore, dove Francesco sarà sepolto.

Lungo il percorso, che durerà circa un’ora, il feretro sarà visibile a bordo di un carro funebre. I fedeli potranno assistere al passaggio del corteo, che avverrà a passo d’uomo per consentire un ultimo saluto. Nonostante alcune auto con familiari e cardinali seguiranno il corteo, il pubblico sarà tenuto a distanza da transenne.

La tomba di Bergoglio sarà situata nella navata laterale della basilica, in un loculo semplice con una scritta che recita “Franciscus”. La tumulazione avverrà in privato, mentre il pubblico potrà visitare la tomba a partire dal 27 aprile.

Ai funerali parteciperanno oltre 160 delegazioni, tra cui il presidente Mattarella e vari leader mondiali, come Donald Trump e Emmanuel Macron. L’ordine di partecipazione sarà stabilito secondo la nazionalità e in ordine alfabetico. La cerimonia sarà trasmessa in diretta in 15 lingue, comprese quelle dei segni, grazie alla copertura di Radio Vaticana e del Centro Televisivo Vaticano.