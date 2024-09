Le escursioni in montagna aumentano del 12%

Negli ultimi anni, la montagna italiana ha registrato un’incredibile crescita del turismo, in particolare nei mesi estivi. I dati di www.MontagnaEstate.it indicano un aumento significativo dei visitatori internazionali, con turisti provenienti da Francia, Paesi Bassi e Svizzera, insieme a nuovi flussi da Stati Uniti e Paesi asiatici. In questo contesto, la Valtellina si distingue per il suo richiamo unico.

Fino al 30 settembre, si svolge la IV edizione della campagna “Destinazione Bresaola”, promossa dal Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, per celebrare l’autenticità del territorio e il suo famoso salume. Il weekend dal 20 al 22 settembre prevede aperitivi tematici in 21 “Bresaola experience point”, parte della web app “Valtellina Nascosta”, dove è possibile esplorare 15 destinazioni inedite e degustare la Bresaola IGP.

Non solo turisti stranieri, ma anche italiani iniziano a scoprire la Valtellina in autunno, con il 12% che sceglie il mese di settembre per vacanze e il 17% per ottobre-dicembre, come confermato dal Barometro 2024 di Ipsos-Europ Assistance. Le opportunità per praticare escursioni, sport all’aria aperta e godere della gastronomia locale sono particolarmente attraenti in questo periodo. Oltre la metà degli italiani ha frequentato la Valtellina, principalmente per vacanze, visite a parenti o motivi di lavoro.

I turisti internazionali conoscono e visitano la Valtellina, con interesse crescente per esperienze autentiche, da sempre più ricercate, come la cucina regionale e passeggiate nei pittoreschi borghi. Differenti nazionalità esprimono un forte desiderio di immergersi nella cultura e nella tradizione, con percentuali elevate di interesse per la gastronomia locale e la storia del territorio.

Le esperienze gastronomiche più popolari includono assaggi di pizzoccheri e salumi tipici. Gli eventi tradizionali, come la festa della transumanza e le escursioni sui sentieri storici, offrono ai visitatori un’opportunità unica di vivere la Valtellina. La campagna “Valtellina Nascosta” offre una mappa interattiva per esplorare questi luoghi incantevoli, accompagnata da storie e curiosità accessibili tramite un podcast dedicato. La Valtellina, con le sue bellezze naturali e tradizioni, continua a attrarre un numero crescente di visitatori da ogni parte del mondo.