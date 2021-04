The Lancet ha avviato una “Commission on Medicine and the Holocaust: Historical Evidence, Implications for Today, Teaching for Tomorrow”. Non un tributo pagato (e sarebbe comunque opportuno) alla memoria. Lancet ci dice che quel periodo deve essere al centro di una riflessione bioetica ed epistemologica, perché ha ripercussioni sull’oggi. E motiva l’esigenza di un’inchiesta parlando di «miti da tempo consolidati a proposito del rapporto tra il regime nazista e la medicina». Miti che è ora di smentire e sciogliere per le innegabili conseguenze che hanno sull’oggi.

È un mito infatti che solo una manciata di fanatici commisero delle atrocità, ed è un mito che la scienza espressa nel contesto nazista sia stata unicamente “pseudoscienza”, e pertanto non solo anètica ma del tutto inutile. Quindi, dice Lancet: molto resta della biomedicina nazista nella nostra. Di certo sarà interessante vedere ricostruite le responsabilità dei dottori tedeschi e austriaci, e di quelli operanti nei territori occupati, su eugenetica, sterilizzazioni di massa, identificazione dei cosiddetti “soggetti biologicamente inferiori”, e sarà un’altra conferma delle atrocità storiche.

Ma lo sarà forse ancora di più scoprire, ad esempio, in quali contesti l’identificazione del “biologicamente diverso” scivola verso la discriminazione e/o la diversificazione dei trattamenti. Oggi, al tempo del DNA, della identificazione delle diversità genetiche come terreno per curare meglio le persone con una medicina personalizzata, bisogna sapere quali pregiudizi sono in agguato ogni volta che si parla di “biologicamente diverso”.

Cercando le radici, si cerca di definire la linea sottile che separa la stigmatizzazione del “non bianco caucasico” dagli studi che indagano le differenze per dare migliori input clinici, ad esempio. Non solo: la commissione di Lancet indagherà anche sui rapporti tra la “medicina organizzata” (chiamiamola sanità) e i governi, le politiche statali, le esigenze della politica. Un tema che Covid ci ha portato in casa da ormai un anno. Vale la pena di rifletterci. Senza paura. Per questo seguiremo gli studi della Commission e vi invitiamo a seguirli su Lancet.