Escursionisti che si scansano per far passare bici su sentieri larghi mezzo braccio. Ciclisti dal fisico tutt’altro che atletico che “mangiano” salite sterrate col piglio di Pantani grazie all’aiutino delle e-bike. Scene che sino a qualche anno fa, in montagna, erano diradate e magari condite da scambi di sorrisi più o meno sinceri.

Negli ultimi due anni l’esplosione delle e-bike in Trentino – ma il tema tocca tutto l’arco alpino – e la voglia di outdoor spinta dalla pandemia hanno dato il via alla conquista delle montagna da parte delle due ruote e l’adrenalina da discesa, o il fascino della pedalata tra i pascoli, non è più sport per pochi eletti.