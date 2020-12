Morgan ha scritto e pubblicato sui social una lettera ad Amadeus dopo l’esclusione dalla lista di Sanremo e dalla giuria di Sanremo Giovani.

Morgan non ci sta. Continua a far discutere la sua esclusione dalla lista dei Big di Sanremo, seguita dalla lunga querelle che ha portato alla sua esclusione dalla giuria di Sanremo Giovani. Il nuovo capitolo di una diatriba che potrebbe accompagnarci fino a 2021 inoltrato è una lettera aperta del cantautore brianzolo ad Amadeus, pubblicata sui social. Ecco le sue durissime parole.

Morgan: lettera ad Amadeus

Scrive chiaramente il cantautore di Altrove: “Ancora una volta mi trovo offeso, scacciato, mi trovo punito nonostante la mia buona fede, il mio impegno spontaneo e la mia voglia di collaborare, essere utile, darmi con semplicità e lealtà agli altri“.

Morgan

Arrivando poi all’inclusione nella lista dei Campioni di Bugo, l’artista ha puntato il dito contro Amadeus, con accuse molto gravi: “Amadeus mi ha invitato lui alla gara, poi ha disprezzato la mia musica e mi ha estromesso, ha deciso di dare spazio e visibilità a chi ha goduto subdolamente e ha beneficiato della mia presenza e della mia forza, cioè Bugo, ancora una volta onorato mentre io non solo estromesso dalla gara, persino neanche ammesso al mio posto di lavoro“.

Morgan attacca Amadeus

Nella sua lunga lettera, Castoldi si rivolge direttamente al direttore artistico, chiedendogli perché sia stato scorretto: “Non ti sembra esagerato umiliare chi non solo ti può insegnare l’abc della materia di cui ti mancano persino le nozioni di base?“.

L’artista ha quindi sottolineato come il conduttore si sarebbe dovuto vergognare di averlo cacciato per paura di essere messo in difficoltà in diretta. Morgan attacca Amadeus non solo nel suo ruolo di presentatore e direttore artistico, ma anche come uomo e persona. In quest’occasione, secondo Castoldi, Amadeus si sarebbe comportato in maniera vigliacca. Quindi la conclusione: “Sono stanco di essere generoso e disinteressato, farvi comodo ed essere maltrattato. Se hai dignità ripari a questo pessimo esempio che guardato coi miei occhi fa soffrire e perdere la voglia di darsi, fa chiudere dentro se stesso uno che invece ha nobilitato la sua vita nell’espressione. Sono deluso da te e desolato per la perdita di tempo di energie e di spettacolo“.

Di seguito il post di Morgan: