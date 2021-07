L’anno d’oro di Orietta Berti sta continuando senza sosta.

Dopo la conferma nel programma di Fabio Fazio, il successo al Festival di Sanremo (con tanto di polizia alle calcagna) ed il tormentone in radio con Fedez ed Achille Lauro, ora Oriettona nazionale è esplosa anche oltre oceano grazie ad un video TikTok divertente.

Nel video incriminato si vede Orietta Berti cantare Dangerous Woman di Ariana Grande e gettare per terra il suo coprispalla a forma di cuore. Il tutto davanti due giudici felici: RuPaul e Michelle Visage. Quando il video è stato visto per caso da Rosé, protagonista della tredicesima stagione di RuPaul’s Drag Race, è esploso tutto. Eccolo:

La drag queen dopo averlo visto per caso su TikTok, ha chiesto aiuto ai suoi fan di Twitter per ritrovare il video della “zietta” che si toglie il coprispalla davanti a RuPaul e Michelle. A rispondere è stata una sua collega ed amica, Gottmik, che ha sottolineato da subito che la protagonista è una “fantastica cantante italiana” che si chiama Orietta Berti.

y’all, can someone drop that fucking hilarious tiktok of the fierce auntie revealing out of her shrug to Dangerous Woman and then the RPDR judges go fucking ham and @michellevisage is doing the iconic finger wave I NEED IT

— The Rosé (@omgheyrose) July 13, 2021