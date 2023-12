Le donne più Potenti al mondo, Meloni batte Taylor Swift: le 100 posizioni

Politiche, imprenditrici, cantanti, icone, presidenti e conduttrici, nella classifica delle 100 donne più potenti al mondo, Forbes ha inserito personalità di ogni tipo e ambito. Nella lista ci sono anche delle donne italiane, la prima è Giorgia Meloni che si è piazzata al quarto posto, proprio sopra Taylor Swift. Ci sono anche altre popstar, Beyoncé alla trentasei e Rihanna alla settantaquattresima posizione.

#1 Ursula von der Leyen Germany Politics & Policy

#2 Christine Lagarde France Politics & Policy

#3 Kamala Harris United States Politics & Policy

#4 Giorgia Meloni Italy Politics & Policy

#5 Taylor Swift United States Media & Entertainment

#6 Karen Lynch United States Business

#7 Jane Fraser United States Finance

#8 Abigail Johnson United States Finance

#9 Mary Barra United States Business

#10 Melinda French Gates United States Philanthropy

#11 Julie Sweet United States Business

#12 Kristalina Georgieva Bulgaria Politics & Policy

#13 MacKenzie Scott United States Philanthropy

#14 Gail Boudreaux United States Business

#15 Emma Walmsley United Kingdom Business

#16 Ruth Porat United States Technology

#17 Safra Catz United States Technology

#18 Ana Patricia Botín Spain Finance

#19 Carol Tomé United States Business

#20 Sandy Ran Xu – Business

#21 Kathryn McLay – Business

#22 Sarah London – Business

#23 Amy Hood United States Technology

#24 Tarciana Paula Gomes Medeiros – Finance

#25 Laurene Powell Jobs United States Philanthropy

#26 Catherine MacGregor France Business

#27 Janet Yellen United States Politics & Policy

#28 Gwynne Shotwell United States Technology

#29 Phebe Novakovic United States Business

#30 Tsai Ing-wen Taiwan Politics & Policy

#31 Oprah Winfrey United States Media & Entertainment

#32 Nirmala Sitharaman India Politics & Policy

#33 Ho Ching Singapore Finance

#34 Thasunda Brown Duckett United States Finance

#35 Marianne Lake United States Finance

#36 Beyoncé Knowles United States Media & Entertainment

#37 Shari Redstone United States Media & Entertainment

#38 Kathy Warden United States Business

#39 Dana Walden United States Media & Entertainment

#40 Amanda Blanc United Kingdom Business

#41 Susan Li – Technology

#42 Margherita Della Valle – Business

#43 Adena Friedman United States Finance

#44 Mary Callahan Erdoes United States Finance

#45 Lynn Martin – Finance

#46 Sheikh Hasina Wajed Bangladesh Politics & Policy

#47 Sri Mulyani Indrawati Indonesia Politics & Policy

#48 Gina Rinehart Australia Business

#49 Lisa Su United States Technology

#50 Vicki Hollub United States Business

#51 Nicke Widyawati Indonesia Business

#52 Shemara Wikramanayake Australia Finance

#53 Tricia Griffith United States Business

#54 Jessica Tan China Business

#55 Judy Faulkner United States Technology

#56 Tokiko Shimizu Japan Finance

#57 Donna Langley United Kingdom Media & Entertainment

#58 Jennifer Salke United States Media & Entertainment

#59 Wang Laichun Hong Kong Technology

#60 Roshni Nadar Malhotra India Technology

#61 Jenny Johnson United States Finance

#62 Yuriko Koike Japan Politics & Policy

#63 Hana Al Rostamani – – Finance

#64 Suzanne Scott United States Media & Entertainment

#65 Lynn Good United States Business

#66 Sinead Gorman United Kingdom Business

#67 Bela Bajaria – Media & Entertainment

#68 Belén Garijo – Business

#69 Melanie Kreis Germany Business

#70 Soma Mondal – Business

#71 Paula Santilli – Mexico Business

#72 Mette Frederiksen Denmark Politics & Policy

#73 Joey Wat China Business

#74 Rihanna Barbados Media & Entertainment

#75 Linda Thomas-Greenfield – Politics & Policy

#76 Kiran Mazumdar-Shaw India Business

#77 Güler Sabanci Turkey Business

#78 Trudy Shan Dai China Business

#79 Debra Crew – Business

#80 Robyn Denholm Australia Business

#81 Solina Chau Hong Kong Philanthropy

#82 Lee Boo-jin South Korea Business

#83 Robyn Grew – Finance

#84 Zuzana Caputova Slovakia Politics & Policy

#85 Mary Meeker United States Finance

#86 Makiko Ono – Business

#87 Ngozi Okonjo-Iweala Nigeria Politics & Policy

#88 Mpumi Madisa – Business

#89 Melanie Perkins Australia Business

#90 Dominique Senequier France Finance

#91 Raja Easa Al Gurg – United Arab Emirates Business

#92 Julia Gillard Australia Philanthropy

#93 Samia Suluhu Hassan Tanzania Politics & Policy

#94 Xiomara Castro – Politics & Policy

#95 Kirsten Green United States Finance

#96 Choi Soo-yeon – Business

#97 Jenny Lee Singapore Finance

#98 Mo Abudu Nigeria Media & Entertainment

#99 Mia Mottley – Politics & Policy

#100 Barbie United States Media & Entertainment

“La prima tra le donne italiane a occupare una posizione di rilievo, la quarta, della classifica è innanzitutto la premier Giorgia Meloni. Oggi, Giorgia Meloni è l’unica donna alla guida di un paese del G20.

Fa riflettere che al quinto posto, proprio subito dopo un leader politico come Giorgia Meloni, ci sia Taylor Swift. Riflettere si, ma non sorprendere.

Se è notizia di pochi giorni fa l’introduzione dal prossimo semestre di un corso dedicato al fenomeno da generato dalla cantante all’Università di Harvard, a fine settembre, grazie a una storia su Instagram, la superstar ha generato un traffico record sulla piattaforma Vote.org, facendo registrare oltre 35mila nuovi elettori che andranno alle urne nel 2024. Un tipo di influenza, quindi, che la cantante ha rafforzato in campi lontani ben dal puro entertainment.

Non dimentichiamo che, nell’ultima classifica delle donne più ricche di Forbes, la 33enne Taylor Swift, con un patrimonio netto di 740 milioni di dollari, era al 34esimo posto”.

