Tutti ci interroghiamo sulla nostra salute, ci facciamo domande, abbiamo dubbi. Ci occorrono risposte al tempo stesso scientifiche e comprensibili. Salute vuole rispondere a queste domande, per voi. Lo fa tramite una serie di dirette Instagram, ognuna dedicata a un tema. Dopo Gabbani e Tosca, ad intervistare gli scienziati nella nuova serie di tre dirette sull’account salute_eu abbiamo chiamato Francesca Fialdini, conduttrice televisiva e radiofonica capace raccontare in maniera empatica e al contempo scientifica.

Francesca Fialdini condurrà sabato 13 marzo, in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari, una puntata dedicata di “Fame D’Amore” in prima serata su Raitre, per indagare il rapporto con il cibo, con la bellezza e con il corpo, il ruolo della società.

Si parte mercoledì 3 marzo alle 19 con l’intervista a Silvia Migliaccio, specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche e in Scienza della Nutrizione Umane dell’Università Foro Italico di Roma, per parla di obesità.

La diretta di mercoledì 10 marzo sarà invece dedicata ai disturbi alimentari, che coinvolge solo in Italia milioni di persone e che ha visto un sensibile aumento di casi nel periodo del lockdown. Ad essere intervistato Leonardo Mendolicchio, psichiatra psicanalista responsabile dell’Unità Operativa riabilitazione DCA Ospedale Auxologico Piancavallo.

Mercoledì 17 marzo l’attenzione sarà per le donne che hanno pagato a caro prezzo un anno di pandemia, perdendo il lavoro, accumulando la cura dei figli rimasti senza scuola e la cura della casa. Come stanno e come sostenerle?