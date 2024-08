le dolci parole sono rivolte proprio a lei 

Fedez è tornato a far parlare di sé, anche se questa volta i rumors non riguarderebbero Chiara Ferragni e nemmeno le sue presunte fiamme. Il rapper milanese ha infatti deciso di dedicare delle parole a colei che da sempre lo affianca in ogni giorno della sua vita.

Fedez ed Eleonora

Ci riferiamo alla sua assistente personale Eleonora Sesana.

Chi è Eleonora Sesana?

Eleonora Sesana è una persona abbastanza nota che per Fedez ha però un valore speciale. Si tratta infatti della sua assistente personale, la quale lo ha sempre supportato e soprattutto seguito nella vita privata e in quella lavorativa.

Eleonora Sesana

Di lei non si hanno molte notizie, anche se pare essere milanese e avere circa 33 anni. La ragazza ha conseguito una laurea triennale in scienze del turismo e successivamente ha deciso di iscriversi all’università Bicocca di Milano per specializzarsi in questo settore.

Prima di lavorare per Fedez ha poi frequentato la 24ORE Business School, dove ha conseguito un master arrivando a lavorare per Dolce & Gabbana. Con il tempo la ragazza è diventata una grande amica di Fedez, motivo per cui spesso compare nelle sue storie.

La dedica di Fedez alla sua assistente personale

Come detto nelle righe precedenti, Fedez ed Eleonora hanno un bellissimo rapporto, motivo per cui spesso si ritrovano a trascorrere le vacanze insieme. Proprio in queste ore i due si trovano in Sardegna, dove si è appena tenuto un party molto divertente al quale hanno preso parte tantissimi vip.

