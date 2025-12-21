Le dighe più grandi del mondo

Le dighe sono alcune delle costruzioni più imponenti mai realizzate dall’uomo, strutture monumentali che sbarrano fiumi, creano laghi artificiali e generano energia pulita per milioni di persone. La loro grandezza si misura in diversi modi: altezza della struttura, capacità del bacino idrico, potenza energetica installata.

La diga delle Tre Gole, sul fiume Yangtze, è la centrale idroelettrica più potente del pianeta, con 22.500 MW di capacità installata. La diga di Kariba, sul fiume Zambesi, detiene il primato assoluto per volume d’acqua contenuto, con 185 miliardi di metri cubi. La diga di Bratsk, nella Siberia orientale, mantiene 169 miliardi di metri cubi d’acqua e genera 4.500 MW attraverso 18 turbine.

La diga di Grand Dixence, nel Canton Vallese, è la diga a gravità più alta del mondo e produce circa 2.000 GWh annui. La diga di Itaipu, sul fiume Paraná, al confine tra Brasile e Paraguay, produce 14.000 MW grazie a 20 turbine da 700 MW ciascuna. La diga di Akosombo, in Ghana, ha dato origine al lago Volta, il più grande bacino artificiale mai creato, e con 144 miliardi di metri cubi d’acqua contenuti alimenta non solo il Ghana ma anche Benin e Togo.

La diga Daniel-Johnson, in Canada, è la più grande diga ad archi multipli e contrafforti del mondo e contiene quasi 140 miliardi di metri cubi d’acqua. La diga di Guri, in Venezuela, lunga 7,5 km, contiene 135 miliardi di metri cubi d’acqua e la centrale Simon Bolivar produce 10.200 MW, coprendo oltre il 70% del fabbisogno energetico nazionale venezuelano.

In Italia, ci sono esempi significativi di grandi dighe, come la diga del Vajont, la diga del Fedaia e le dighe di Cancano. Le dighe vengono classificate secondo parametri diversi: volume del bacino, altezza della struttura, potenza installata, volume di calcestruzzo e lunghezza dello sbarramento.