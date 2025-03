Le Difficoltà della Sinistra: Un’Analisi delle Condizioni Mancanti

Dopo i recenti sviluppi giudiziari, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha deciso di fermare l’iter del Decreto Legge Salva Milano, affermando che non ci sono le condizioni per continuare la discussione. Questo decisione è stata presa in seguito all’arresto di Giovanni Oggioni, vicepresidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano, accusato di corruzione, falso e depistaggio. Il Comune di Milano, guidato dal sindaco Giuseppe Sala, ha espresso la volontà di dichiararsi parte civile nell’inchiesta e ha comunicato che non sosterrà più l’approvazione della proposta di legge Salva Milano.

La segretaria Schlein ha espresso solidarietà al sindaco Sala e sottolineato che le indagini riguardano esponenti del centro-destra. In un comunicato, l’amministrazione comunale ha evidenziato che, dal 2020, i dirigenti e i funzionari responsabili sono tenuti a dichiarare eventuali incompatibilità, ma le dichiarazioni non sono state rese dai membri dell’attuale Commissione, inclusi quelli indagati.

L’inchiesta ha fatto emergere un presunto “sistema” di rilascio di permessi edilizi illeciti, coinvolgendo componenti della Commissione per il Paesaggio, operatori economici e soggetti interni all’amministrazione. Tra gli indagati, oltre a Oggioni, ci sono altri membri dell’amministrazione milanese. Si ipotizza che gli indagati avessero anche l’intenzione di far cadere la Giunta guidata da Sala, complicando ulteriormente la situazione politica della città.