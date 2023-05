Le dieci storie raccontate ne “Il volto del male” sono molto diverse tra loro. I protagonisti sono giovani e anziani, alcuni vivono in piccoli centri, altri in città, sono donne o uomini, di estrazione sociale e culturale diversa.

Tutti hanno ucciso, hanno fatto del male, il male più estremo. Questo li accomuna. E soprattutto, per nessuno di loro c’è un movente; non esiste una logica che aiuti a capire perché in quel determinato momento, in quel luogo, in quell’esatto passaggio della loro vita, hanno agito per toglierla a qualcun altro, la vita.

“I volti del male”, il nuovo libro di Stefano Nazzi, vi aspetta in libreria