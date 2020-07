Massimiliano Pani ha parlato di alcuni dei progetti futuri di Mina: la cantante sogna di cantare un brano di Vasco Rossi, ed è disponibile a un duetto con Achille Lauro.

Anche Mina sogna Vasco Rossi. La più grande interprete nella storia della canzone italiana avrebbe ancora alcuni desideri da realizzare nella sua carriera, e starebbe progettando delle collaborazioni pronte a rivoluzionare l’attuale scena musicale italiana. Lo ha rivelato il figlio Massimiliano Pani in un’interessante intervista rilasciata a Il Messaggero. Ecco le dichiarazioni del produttore e portavoce ufficiale della Tigre di Cremona.

Mina vuole cantare Vasco Rossi

Alla grande Mina piacerebbe cantare un brano di Vasco Rossi. Lo ha rivelato Massimiliano Pani in un’intervista a Il Messaggero: “All’inizio degli anni Ottanta, quando esplose come fenomeno, Rossi mandò un pezzo che mamma provò a cantare, ma che non sentì suo. È uno degli autori che stima e apprezza di più e sarebbe felice di incidere a 80 anni una canzone scritta da Vasco appositamente per lei“.

Vasco Rossi

Non solo il Blasco. Mina sarebbe disponibile anche a duettare con un altro personaggio rivoluzionario della nostra canzone: Achille Lauro. Quest’ultimo ha infatti dichiarato di sognare un duetto con la grande cantante di Cremona. E Pani non chiude la porta a questa ipotesi: “Perché non ci manda una canzone? Con il pezzo giusto, se ne potrebbe parlare. Lauro è un ragazzo intelligente e sensibile“.

Mina a Sanremo?

Nel 2020, prima dell’ufficialità di Amadeus, si era vociferato di un coinvolgimento di Mina a Sanremo, nel ruolo di direttore artistico. Alla fine non se ne è fatto nulla, e anche nel 2021 sembra difficile un suo ritorno nella kermesse, visto che è stato confermato lo stesso Amadeus.

La situazione è stata chiarita ancora una volta dallo stesso Massimiliano Pani: “Mai arrivate proposte ufficiali. Forse alla Rai mancò il coraggio. L’unica condizione che avevamo posto era quella di avere carta bianca sulle scelte: Mina non avrebbe seguito certe logiche di spettacolo e si sarebbe concentrata sulle canzoni“.

Di seguito il video di Amor mio della signora Mazzini: