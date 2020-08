Emma Marrone a X Factor: la cantante e nuova giudice del talent racconta le sue sensazioni in un’intervista a Vanity Fair.

Emma Marrone è probabilmente la giudice di X Factor 2020 più attesa. Non solo perché è l’unica donna, né perché proviene dal principale talent ‘rivale’ di quello di Sky, ovvero Amici. Ma soprattutto perché è da anni una delle poce cantanti italiane capaci di muovere un pubblico di età ed estrazione diversa. Ormai la Brown è una teen-idol ma anche del pubblico più maturo, grazie a dieci anni di carriera pieni di successi anche di vario genere. Ma quali sono state le sue prime impressioni in queste settimane di lavoro a X Factor? Le ha raccontate la stessa artista salentina ai microfoni di Vanity Fair.

Emma Marrone a X Factor: l’intervista a Vanity Fair

Dopo la lunga pausa dovuta al Coronavirus, tornare al lavoro è stato strano. Lo ammette la stessa Brown: “Riprendere in mano questo mestiere, pur in forma diversa, mi dà grandi speranze. Parlare di musica in tv oggi è molto importante, e spero che i ragazzi che sceglieremo saranno le fondamenta di questo nuovo X Factor“.

Emma Marrone

La cantante salentina ha quindi ammesso che le prime giornate sono state toste, anche se col tempo i quattro giudici hanno cementato un bel rapporto, e ora sono più uniti che mai: “Mi sentivo come quando passi dalla scuola elementare alle medie: cambi ambiente, compagni, squadra di lavoro. Nonostante la mia carriera e la mia età mi sono sentita un po’ impaurita, ed è per questo che mi sono affidata alle persone che avevo intorno e ai miei colleghi, che sono sempre stati molto carini“.

Emma giudice di X Factor

La cantante salentina ha quindi ammesso che il livello dei concorrenti quest’anno sembra buono, anche perché le restrizioni sembrano aver accentuato la voglia di comunicare al mondo che esistiamo: “Sembra più un contest che un talent, vista la quantità di inediti che abbiamo ascoltato“.

La popstar ha comunque ammesso di aver detto qualche ‘no’. Tuttavia, ritiene di non essere mai stata eclatante, né in un verso né in un altro: “Non credo di aver detto dei ‘no’ assurdi o dei ‘sì’ eclatanti, spero solo di aver fatto un lavoro equo“. D’altronde, la sua filosofia da Amici a X Factor non è cambiata. Va bene la tecnica, la conoscenza, ma bisogna avere soprattutto cuore, empatia e fame, perché quelle sono cose che nessuno ti insegna.

Di seguito il video di Luci blu: