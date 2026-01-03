Le destinazioni più popolari del mondo

Tripadvisor ha stilato la classifica delle destinazioni più popolari, che include anche i ristoranti, gli hotel e le attività. Due mete italiane sono incluse nella top 10 insieme ad altri luoghi famosi.

I Travelers’ Choice Awards sono decisi dagli utenti, che condividono opinioni reali attraverso le loro storie. I vincitori sono quindi una celebrazione di tutte le esperienze raccolte in un anno. Al primo posto c’è Londra, che offre numerose anime, da quella di Shoreditch a quella di Camden, passando per quella di Portobello Road.

Al secondo posto c’è Bali, definita una “cartolina vivente” con spiagge da sogno, templi affascinanti e una natura rigogliosa. Al terzo posto c’è Dubai, una meta che unisce la cultura moderna con la storia, l’avventura, l’intrattenimento e lo shopping. La Sicilia sfiora la medaglia di bronzo e si piazza al quarto posto, seguita da Parigi al quinto posto.

Roma si piazza al sesto posto, nonostante sia ancora una delle destinazioni più amate dai turisti, specialmente per la tradizione culinaria e per attrazioni come il Colosseo e la Fontana di Trevi. Hanoi si piazza al settimo posto, con la sua capitale vietnamita che sta invecchiando bene e i visitatori che stanno accorrendo in numeri sempre più importanti.

Marrakech si piazza all’ottavo posto, con i suoi mercati, i giardini, i palazzi e le moschee. L’isola di Creta si piazza al nono posto, con il porto veneziano de La Canea, le fortezze e i monasteri di Retimo. Bangkok si piazza al decimo posto, con il Palazzo Reale, il tempio di Wat Arun e le zone di Pratunam o di Siam Square per lo shopping. La classifica prosegue fino al 25esimo posto con altre destinazioni come Hoi An, Barcellona, Cusco, Siem Reap, Lisbona, Phuket, Istanbul, New York, Majorca, Edimburgo, Kathmandu, Nuova Delhi, le Maldive, Cancun e le Mauritius.