Mannarino parte per un instore tour per presentare l’album V, prima di un nuovo tour nei palazzetti nel 2022.

Mannarino sta per tornare. Il 17 settembre è in arrivo il suo nuovo album, V, un disco primordiale che segnla la sua ripartenza dopo qualche anno di pausa. Per poter presentare al meglio al pubblico questo nuovo progetto così audace, sperimentale e particolare, il cantautore partirà per un instore tour, una sorta di antipasto prima del tour nei palazzetti che avrà luogo nel 2022.

Mannarino (ph. credits Magliocchetti)

Mannarino: le date dell’instore tour

V, il nuovo disco del cantautore romano, è in arrivo il 17 settembre in due versioni, una cd e una doppio vinile, oltre che su tutte le piattaforme digitali. Per presentarlo, Mannarino sarà protagonista di un instore tour che si svolgerà in totale sicurezza. Per partecipare sarà necessario aver preordinato o acqusitato l’album online su laFeltrinelli.it o ibs.it, scrivendo una mail alla sede del negozio di riferimento. Se il disco è stato preoprdinato o acquistato su altre piattaforme, ci si può prenotare scrivendo a mannarinoinstore@gmail.com, indicando nella mail i dati anagrafici e la ciittà dell’evento alla quale si vuole prendere parte.

Di seguito il calendario completo:

– 17 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma alle ore 18.30 (eventi.roma2@lafeltrinelli.it)

– 18 settembre presso il Conventino di Firenze ore 18.30 (eventi.firenze@lafeltrinelli.it)

– 20 settembre presso Spirit de Milan a Milano, ore 18.30 (eventi.milano1@lafeltrinelli.it)

– 21 settembre presso Labas a Bologna, ore 18.30 (eventi.bologna@lafeltrinelli.it)

– 22 settembre presso Spazio Comala a Torino, ore 18.30 (eventi.torino@lafeltrinelli.it)

– 23 settembre presso Officine Cantelmo a Lecce, ore 18.30 (eventi.lecce@lafeltrinelli.it)

– 24 settembre presso Foqus Quartieri Spagnoli a Napoli, ore 18.30 (eventi.napoli2@lafeltrinelli.it)

Concerti Mannarino 2022: le date del tour

Nel 2022 l’artista romano sarà invece protagonista su alcuni dei più importanti palchi italiani per un tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti. Una serie di eventi molto attesi dai suoi fan, pronti a tornare a sognare con la sua musica dopo una pausa fin troppo lunga dovuta alla pandemia. Di seguito tutte le date:

– Arena di Verona (da definire)

– 17 e 18 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma

– 20 febbraio al PalaPartenope di Napoli

– 24 febbraio al Palaflorio di Bari

– 26 settembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 5 marzo al Pala Alpitour di Torino

– 7 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 11 marzo al PalaCatania di Catania

Di seguito il post con l’annuncio del cantautore: