Cornetto Battiti Live 2022: tappe, date e cantanti che si esibiranno nel festival itinerante dell’estate.

Battiti Live non finisce mai. Dopo il successo dell’edizione primaverile su una nave da crociera, andata in onda a marzo e aprile con la conduzione di Niccolò De Devitiis ed Elenoire Casalegno, lo show itinerante più amato dagli appassionati di musica italiana riparte in questa estate 2022 con la conduzione solida di Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba, e l’immancabile Elisabetta Gregoraci.

Ventesima edizione nella storia di Battiti Live, per l’occasione rinominato Cornetto Battiti Live 2022 per via di uno sponsor, è stato anticipato da alcuni appuntamenti dal vivo intitolati Road to Battiti, in cui si sono esibiti artisti come Noemi, Matteo Romano e La Rappresentante di Lista, possibili protagonisti anche sui palchi pugliesi in questo 2022. Andiamo a scoprire le tappe, le date e i probabili cantanti che si esibiranno nelle varie tappe.

Battiti Live 2022: date e tappe

L’estate 2022, quella della vera ripartenza dopo la fine dello stato d’emergenza, riporta in auge una versione di Battiti Live che assomiglia a quelle del passato. Sarà itinerante, seppur con un minor numero di tappe e di città coinvolte.

Cinque appuntamenti per tre diverse location, splendide e invidiabili, del tacco d’Italia. Questo il calendario finora trapelato: 18 e 19 giugno a Bari; 2 e 3 luglio a Gallipoli (Lecce); 10 luglio a Trani. I concerti saranno registrati in presa diretta ma verranno trasmessi in differita su Italia 1 nel mese di luglio.

Come già accaduto in passato, altre meravigliose città della puglia verranno coinvolte come scenografie per alcune performance on the road, per promuovere pienamente il territorio regionale e rendere l’evento ancora più dinamico.

I cantanti di Battiti: la line-up

Non è stata ancora annunciata la line-up del grande spettacolo di Radio Norba, la kermesse più calda dell’estate, entrata nel cuore di tantissimi fan come il Festivalbar di diversi anni fa. Probabilmente si ripresenteranno alcuni dei protagonisti dell’edizione primaverile, e potrebbero essere confermati i cantanti del Road to Battiti, ma di certo non mancheranno anche i volti provenienti dalla nuova edizione di Amici. Che ci sia spazio anche per Luigi Strangis?