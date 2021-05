Bon Jovi al cinema: le date in Italia e le informazioni sul film-concerto inedito del gruppo del New Jersey.

I cinema riaprono e sono pronti ad accogliere nuovamente anche la musica. O meglio, la grande musica. Nel mese di giugno arriverà in tutto il mondo un concerto inedito di una delle band più amate al mondo: i Bon Jovi. Il gruppo del New Jersey ha annunciato l’arrivo di un film-concerto che verrà proiettato nelle sale cinematografiche americane e non solo. Andiamo a scoprire quando potremo vederlo anche in Italia.

Bon Jovi: le date al cinema in Italia

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, la band americana ha dovuto cancellare i propri concerti, e così ha scelto fortemente di ragiungere i propri fan in tutto il mondo attraverso un metodo rapido e sicuro. Per questo motivo hanno scelto di ripagare il loro affetto con un film-concerto inedito in grado di riportare la loro energia nelle sale di tutto il mondo.

Jon Bon Jovi

Dal palco del Paramount Theatre del New Jersey il gruppo si esibirà interprentando alcuni dei classici del proprio repertorio, da You Give Love a Bad Name a Livin’ On a Prayer, da It’s My Life a Bad Medicine, senza dimenticare i brani dell’album 2020, l’ultimo disco pubblicato in piena pandemia e in grado di conquistare il cuore dei fan. Ma quando potremo assistere a questo evento unico? Le date sono le seguenti: 10, 11, 12 e 13 giugno 2021.

Bon Jovi: i biglietti per il film-concerto

Nella pellicola che verrà trasmessa in tutto il mondo nel mese di giugno avremo modo di vedere, oltre al frontman Jon Bon Jovi, anche i componenti originali David Bryan e Tico Torres, lo storico bassista Hugh McDonald e il chitarrista Phil X, che si è unito al gruppo dal 2013 e ha sostituito egregiamente il buon Richie Sambora. I biglietti per il grande evento Bon Jovi From – Encore Nights sono in vendita sul sito nexodigital.it e bonjovievent. I cinema aderenti all’iniziativa saranno comunicati sempre sul sito di Nexo.