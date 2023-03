le date estive e i biglietti

Modà in tour nel 2023: le date e i biglietti dei concerti della band guidata da Kekko Silvestre dopo Sanremo.

Se il Festival di Sanremo 2023 serviva ai Modà per farsi ricordare, per far sapere ai suoi fan poco attivi sui social che esistono ancora, l’obiettivo è stato centrato. Kekko e compagni sono riusciti a ben figurare durante la kermesse, nonostante la stampa non gli abbia risparmiato critiche anche gratuite. E a poche settimane dalla fine del Festival, hanno potuto già cogliere i frutti di un ritorno a lungo atteso. Dopo il successo delle date del tour nei teatri, hanno quindi annunciato le date dei nuovi concerti, quelli della prossima estate.

Modà in tour nel 2023: le nuove date

Dopo aver raggiunto il sold out in molte date del tour nei teatri con l’accompagnamento dell’orchestra, la band milanese ha deciso di raddoppiare, aggiungendo dei concerti per la prossima estate.

Kekko Silvestre dei Modà

Questo è il calendario che già era stato annunciato nei precedenti mesi:

– 18 marzo al Palazzo del turismo di Jesolo (Venezia)

– 27 marzo, 23 e 30 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 29 marzo, 5, 6 e 11 aprile, 2 e 26 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano

– 31 marzo al Grana Padano Theatre di Mantova

– 2 aprile, 5, 6, 9 2 10 maggio al Teatro Colosseo di Torino

– 13 e 26 aprile al Teatro Dis_Play di Brescia

– 15 aprile al Gran Teatro Geox di Padova

– 18, 19 e 28 aprile al Teatro Verdi di Firenze

– 22 aprile, 29 e 30 maggio all’Europauditorium di Bologna

– 13, 14 e 17 maggio al Teatro Team di Bari

– 20 e 21 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

– 25 maggio al Teatro Regio di Parma

Questo invece il calendario degli appuntamenti annunciati per l’estate:

– 2 giugno al Teatro Antico di Taormina (Messina)

– 6 giugno al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento

– 10 giugno all’Anfiteatro di Acri (Cosenza)

– 22 giugno al Parco dei ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa (Vicenza)

– 27 giugno all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (Cuneo)

– 29 giugno al Summer Music Festival di Bergamo

– 1° luglio all’Arena Regina di Cattolica (Rimini)

I biglietti per i concerti sono già in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti

Non conosciamo ancora la scaletta dei prossimi concerti della band milanese. Ci sarà sicuramente spazio per il brano presentato a Sanremo, ma anche per molti altri successi della loro carriera.

Di seguito la scaletta del gruppo di Kekko in uno degli ultimi concerti del 2022:

Comincia lo show

Amore scolastico

Tappeto di fragole

Quelli come me

Gioia

Salvami

Buona vita, buona fortuna, buona luna

22 metri quadri / Non è mai abbastanza / Tirami l’amore in faccia / Se si potesse non morire

Scusa se non lo ricordo più

Non ti somiglio

Fottuto inverno

Quel sorriso in volto

Per una notte insieme

Non ti mancherà mai il mare

Come un pittore

La notte

Arriverà

Ti passerà

Oh oh oh

Boogie love

Guarda le luci di questa città

Pensando a te

In tutto l’universo

Mia

Viva i romantici