le date ei biglietti dei concerti

Joe Satriani torna in tour in Italia nel 2023: le date e i biglietti dei concerti del chitarrista americano nel nostro paese.

Joe Satriani sarà protagonista di sei grandi concerti in Italia. Il guitar hero americano torna a esibirsi nel nostro paese nell’ambito del suo Earth Tour 2023, un giro del mondo in cui porterà ancora una volta la sua musica sui principali palchi di tutto il mondo. Un modo per presentare dal vivo anche le canzoni del suo ultimo album, The Elephants of Mars, pubblicato nel 2022. Scopriamo insieme le date e le informazioni sui biglietti.

Joe Satriani in tour: le date e i biglietti

Artista da oltre dieci milioni venduti in oltre trent’anni di carriera, candidato quindici volte alla vittoria di un Grammy Award, Joe sarà ancora una volta protagonista di diversi concerti in Italia, a dimostrazione di quanto sia stretto il suo rapporto con il nostro paese.

Joe Satriani tour 2023

Il calendario dei suoi live prevede una data il 24 aprile al Teatro dal Verme di Milano, una il 26 aprile al Teatro Augusteo di Napoli, una il 28 aprile al Teatro Politeama Greco di Lecce, una il 29 aprile all’Auditorium conciliazione di Roma, una il 30 aprile al Teatro Verdi di Firenze e una il 2 maggio al Teatro Europauditorium di Bologna. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti

Joe Satriani è un chitarrista, compositore e insegnante di musica statunitense. È stato tra le altre cose maestro di chitarra di Steve Vai, Kirk Hammett dei Metallica e Alex Skolnick dei Testament. Ha pubblicato numerosi album da solista e ha collaborato con artisti come Mick Jagger, Deep Purple, Alice Cooper e altri. Nel 1988 ha fondato il G3, un tour itinerante che vede la partecipazione di tre chitarristi virtuosi.

Per quanto riguarda la scaletta dei suoi prossimi concerti, non abbiamo notizie certe, ma è probabile che possa essere simile a quella presentata nei suoi live del 2022:

– Nineteen

– Sahara

– The Elephants of Mars

– Ice 9

– Thunder High on the Mountain

– Blue Foot Groovy

– Flying in a Blue Dream

– Spirits, Ghosts and Outlaws

– Faceless

– Crystal Planet

– Summer Song

– Energy

– E 104th St NYC

– Cool #9

– Ali Farka

– Shapeshifting

– Teardrops

– Luminous Flesh Giants

– If I Could Fly

– Always with Me, Always with You

– Satch Boogie

– Surfing with the Alien