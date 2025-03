Le date e tutto ciò che c’è da sapere

La fioritura dei ciliegi, o “sakura”, in Giappone avviene tra la fine di marzo e aprile, trasformando il paesaggio in un mare di colori rosa e segnando l’arrivo della primavera. Questa fase della vita dei ciliegi simboleggia la caducità e la bellezza effimera, riflettendo un profondo significato culturale per il popolo giapponese. L’Hanami, che significa “ammirare i fiori”, è una tradizione che risale al 700 d.C. e rappresenta un’importante celebrazione. Durante questo evento, le persone si radunano in parchi e giardini per osservare i ciliegi in fiore, creando un’atmosfera festosa, arricchita da danze e celebrazioni. La fioritura avviene anche di notte, illuminata da lanterne di carta, conosciuta come Yozakura.

La fioritura inizia generalmente a fine marzo e dura fino alla prima settimana di aprile, ma può estendersi fino a maggio in Hokkaido. Le date sono soggette a variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche, con bollettini ufficiali che aggiornano le previsioni.

A Tokyo, il Parco Ueno e il Parco Shinjuku Gyoen sono due luoghi ideali per l’Hanami, mentre a Kyoto, il Tempio Kiyomizu-dera e il Parco Maruyama offrono panorami mozzafiato. Ad Osaka, il Castello e il Parco del Fiume Yodo sono perfetti per godere dei ciliegi, così come il Parco Kema Sakuranomiya. In Hokkaido, il Parco Matsumae è un luogo incantevole per osservare la fioritura a maggio. Durante questo periodo, il Giappone si anima di eventi e celebrazioni, attirando visitatori da tutto il mondo per vivere la magia dei “sakura”.