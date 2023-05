le date e il cast dei cantanti

Radio Italia Live 2023, il concerto a Milano e Palermo: il cast completo, tutti i cantanti che saliranno sul palco del doppio evento musicale gratuito.

La grande musica italiana torna a emozionare il pubblico con un evento dal vivo tra i più attesi dell’anno. Anche nel 2023 ci sarà spazio in Italia per il Radio Italia Live, il concerto che ogni anno porta i più grandi nomi della nostra canzone a salire sul palco per un evento gratuito di altissimo profilo. Un concerto straordinario che andrà in scena, come da tradizione nella location straordinaria di Piazza del Duomo, con un bis già ufficializzato a Palermo. Scopriamo insieme le date e tutti i dettagli sul cast di questo doppio emozionante appuntamento.

Radio Italia Live 2023: date e cast di Milano

In una lunga e importante conferenza stampa sono stati riferiti i dettagli sul concerto Radio Italia Live 2023, soprattutto della prima data, quella di Milano, che vedrà protagonisti tantissimi artisti di prim’ordine, alcuni reduci anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo nell’ultima edizione.

Radio Italia Live 2023

Questo il cast che comporrà il grandissimo evento: Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti e Tananai. La conduzione sarà affidata, per il decimo anno consecutivo, a due comici italiani amatissimi, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre tra backstage e pubblico ci saranno i contributi di Manola Moslehi e Daniela Cappelletti. Ad accompagnare gli artisti ci sarà un’orchestra diretta da Bruno Santori, mentre Saturnino eseguirà dal vivo la sigla di questo grande evento. Appuntamento sabato 20 maggio in Piazza del Duomo dalle ore 20.40.

Per quanto riguarda la replica di Palermo, si svolgerà il 30 giugno al Foro Italico di Palermo, con un cast diverso da quello milanese ma che per il momento non è stato ancora ufficializzato.

Dove vedere il Radio Italia Live 2023

Ovviamente, per chi non sarà presente in Piazza del Duomo, sarà possibile comunque seguire il concerto milanese in diversi modi. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, in streaming su radioitalia.it e su Radio Italia Tv, disponibile su questi canali:

– 70 e 570 del digitale terrestre

– 725 di Sky

– 35 di TivùSat

– via satellite su Hot Bird 13° Est

– in Svizzera su Video Italia HD

L’evento sarà inoltre disponibile anche sulle app ufficiali di Radio Italia e sui dispositivi Echo di Amazon. Insomma, non ci sono scuse: seguire il Radio Italia Live quest’anno sarà possibile davvero per tutti e ovunque.