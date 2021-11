Shawn Mendes tour 2022: le date e i biglietti dei nuovi concerti in Italia del cantautore canadese, ex di Camila Cabello.

Non uno, ma ben due nuovi concerti per Shawn Mendes in Italia nel 2022. Il giovane e talentuoso talentuoso canadese, uno dei più amati in tutto il mondo, è pronto a regalare ai suoi fan nel Bel Paese due show straordinari. Uno lo aveva già annunciato alcune settimane fa, ma è di queste ore la notizia di un nuovo grande show. Andiamo a scoprire tutte le date e le informazioni sui biglietti dei live dell’artista, ex fidanzato di Camila Cabello.

Shawn Mendes

Shawn Mendes in tour nel 2022: le date in Italia

Il Wonder: The World Tour 2022 di Shawn Mendes farà tappa non solo Italia, ma anche in Italia. La prima data del suo giro di concerti è quella prevista all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna, il 2 aprile. Un live cui si è aggiunto nelle ultime ore un nuovo concerto a Milano, o meglio ad Assago, al Mediolanum Forum il 9 maggio. Ad aprire i suoi live ci sarà la cantautrice e polistrumentista americana King Princess. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Perché è finita la storia tra Shawn e Camila?

Negli ultimi giorni con una storia su Instagram congiunta, Shawn Mendes e Camila Cabello hanno reso noto di aver chiuso la loro storia d’amore, pur rimanendo in buoni rapporti. Una rottura arrivata improvvisamente, senza troppe spiegazioni, dopo che per mesi avevano condiviso il loro amore molto da vicino, specialmente durante il lockdown a Miami. Sembravano felici, ma stando a quanto riferito dal portale People in un articolo, il ritorno alla ‘vita normale’ e alle rispettive carriere li avrebbe piano piano fatti allontanare, fino alla comprensione che la storia poteva non andare avanti.